Сколько россияне потратят на День святого Валентина

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Интернет-магазин Ozon проанализировал заказы и выяснил, сколько россияне потратят на подарки ко Дню всех влюбленных.
От 1200 до 1700 рублей в среднем стоит подарок, который обычно выбирают своей второй половинке клиенты Ozon. При этом больше всего средств у покупателей уходит на праздничную атрибутику для создания романтической атмосферы: с 6 по 11 февраля продажи украшений в честь праздника, продуктов питания, товаров для взрослых и средств для ванн выросли на 87%.
В связи с этим аналитики Ozon предполагают, что в 2020 году россияне будут праздновать День святого Валентина, создавая романтическую обстановку дома.
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