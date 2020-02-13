Сколько россияне потратят на День святого Валентина

Эксклюзив

close

Depositphotos

Интернет-магазин Ozon проанализировал заказы и выяснил, сколько россияне потратят на подарки ко Дню всех влюбленных.

От 1200 до 1700 рублей в среднем стоит подарок, который обычно выбирают своей второй половинке клиенты Ozon. При этом больше всего средств у покупателей уходит на праздничную атрибутику для создания романтической атмосферы: с 6 по 11 февраля продажи украшений в честь праздника, продуктов питания, товаров для взрослых и средств для ванн выросли на 87%.

В связи с этим аналитики Ozon предполагают, что в 2020 году россияне будут праздновать День святого Валентина, создавая романтическую обстановку дома.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне скупают эротическое белье в преддверии 14 февраля

READ СМИ: авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Источник