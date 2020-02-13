Новая реформа образования по развитию эрудиции и интеллекта ребёнка

Мне уже без малого 80 лет и хочется, чтобы мои достижения в области образования, описанные в нескольких моих книгах по новой педагогике, использовались и после меня. А на все мои предложения, посылаемые в образовательные структуры, отвечали: «Реформы идут полным ходом». Но в том то и дело, что идут они по форме, а не по содержанию, в котором основное болевое место: взаимоотношения учителей и учеников, т.е. педагогическая этика.

Я помню, во время перестройки, в проекте школьной реформы был записан очень важный пункт: «Знания – это не цель обучения, а сопутствующий продукт. Это информация для максимального, эффективного достижения личных и общественно-полезных целей.

Обучение должно лишь заложить основы самообучения и развития на всю жизнь. От себя добавлю: Не только основы, но и навыки, и потребность к самосовершенствованию, по всем параметрам. И главное, навыки к труду и творчеству. А где они сейчас, эти благие намерения? Даже то, что было, уничтожено.Я в то время работал преподавателем морского дела в Межшкольном учебно-производственном комбинате. Воспользовавшись своим предпенсионным возрастом, а главное, тем, что чиновники от образования тогда «прижали уши», переживая за свои места, я смог провести такую реформу в своем профиле. Когда я провел анонимное анкетирование, то на вопрос: «Зачем вы ходите в школу?», большинство ответило: «Потусоваться и узнать что-нибудь интересное». Цели же учителей, почти что прямо противоположные: держать дисциплину и давать скучную информацию, в рамках программы. Но дисциплина, держащаяся на страхе наказаний, сейчас не только не работает, но даже создает почву для свершения цветных революций. Любое насилие сжимает пружину, которая в любой момент может разжаться и смести все, на своем пути, включая, применяющего насилие. Примером может служить китайская культурная революция. Нужно воспитывать самодисциплину ответственности за свою жизнь. Поэтому, я начал со сближения целей учеников и учителя, используя свое ноу-хау – «энергетическую психологию». Краткая суть ее заключается в следующем. Любое желание обладает (энергией) силой, а сила имеет вектор направления. Согласно параллелограмма сил, равнодействующая их возрастает по мере их сближения. При противоположном направлении, т.е. противостоянии сил, они уничтожаются. Поэтому, наше образование и буксует.

Второе мое ноу-хау – замена кредо авторитарной педагогики «должен», на «хочу», переходящий в непрерывный цикл самосовершенствования: «захочу-узнаю-сумею». У детей превалирует движущая энергия «эго», которая игнорируется авторитарной педагогикой. Их приучают учиться не для себя, а для родителей и учителей, т.е. для отметок. Поэтому, я часто вел философские беседы, раскрывая им законы жизни, в частности, закон причинно-следственных связей, который нам дан в пословицах: «Что посеешь, то и пожнешь», «Как аукнется, так и откликнется». Они воспитывают способность: за всё брать ответственность на себя. Ну и, конечно, говорил о цели и смысле жизни. Цель – постоянное совершенствование своего сознания, а смысл – счастье творчества, не только внешнего, но и внутреннего, т.е. изменения своего образа мыслей.

Кроме того, я разработал критерии отметок, которые они выставляли сами. (Что интересно, большинство даже занижало их). Это сразу убрало противостояние между учениками и учителем, источник мнимой и явной несправедливости, улучшая доверие. Памятуя, что дети лучше учатся у тех учителей, которых уважают, я начал культивировать четыре типа доверия (уважения):

1. Доверие к учителю, которое завоевывается учительской этикой.

2. Доверие к предмету, за счет любви к предмету самого учителя.

3. Доверие к коллективу – достигается с помощью психологических тренингов на сдруживание и поездок на природу.

4. Доверие ученика к самому себе. Последнее – это белое пятно в авторитарной педагогике, поэтому она и воспитывает инфантилов: винтиков, а не личностей, потребителей, а не созидателей.В анонимных анкетах, на вопрос: «Что вам больше всего не нравится в школе?», Большинство отвечало: «Нас не уважают». Оскорбляют детей не только слова, но и недоверие. Учитель зачастую выискивает не знания, а то, что ученик не знает. Наказывают отметками не только за незнание, но и нестандартные (не по учебнику) ответы. Нелогичность образования переросла уже в анекдоты: «Марья Ивановна, вы говорите, что на ошибках учатся, а сами за них двойки ставите». И действительно, как можно учиться не ошибаясь? Поэтому, я отменил пресловутый средний балл, выводя четвертные оценки по последним. А соревнования по вязанию узлов культивировал не друг с другом, которые порождают низменные чувства, а с самим собой, ставя личные рекорды, которые подкреплял отличными отметками, за их стремление к совершенствованию.

Все свои методы я применял с одной, главной целью – развития творческой самостоятельности, способности брать ответственность за свою жизнь, за свое здоровье, счастье и успех на себя, а не перекладывать на родителей, медицину, государство и т.п. Только такой человек будет способен отождествлять себя с Родиной, и в нужный момент встанет на ее защиту так, как сибиряки защищали Москву. Я во время войны, жил в деревне Кировской области. Меня никто не заставлял работать, но никто и не препятствовал, и я возил сено на лошадях. Не было тогда ни света, ни радио. Я по газетам научился читать и сообщал старикам сводки с фронта. И не смотря на голод, я был счастлив и думаю, не только я, видя, как женщины, работая в поле от зари до зари, не только на работу, но и с работы, шли с песней. А все потому, что верили, в обещанную победу. У них были цели и одна главная, стратегическая – построение светлого будущего. Поэтому, в тогдашнем обществе превалировали романтики – созидатели, а не прагматики – потребители. Потребительское общество, как показывает история, нежизнеспособно, поскольку жизнь – движение и поддерживать ее способны только созидатели.

Я не раз убеждался, что наиболее верное определение коммунизма – это «свободный труд, свободно собравшихся людей». Поэтому, главное, на что я делал упор – это производительный, полезный труд. Мы вязали побелочные кисти из списанных, судовых канатов, продавали, а средства использовали на нужды класса. А первые «блины комом» разрешал брать домой, в подарок родителям. И когда встречаю бывших учеников, они благодарят больше не за знания, а за науку жизни. Кстати, почти все были отличниками, и большинство поступило учиться в морские учебные заведения, т.е., все были романтиками. А главное, в глазах светилось счастье, исчезли прогулы, даже больные приходили на занятия и умоляли не отстранять.

После развала Союза в моде стала не правда, а ложь очернительства. Бывшие политработники и комсомольские вожаки, начали лить грязь на Сталина и совковость народа, забыв, что эти «совки» кормили их и кормят до сих пор. Я вставал на защиту, хотя сам, не будучи членом партии, дальше старпома, не продвинулся. Но я ведь помню, что «деза» про колоски, за которые, якобы, садили на 10 лет, полная чушь и помню, как искренне все плакали, когда умер Сталин. Но, именно, в этом вижу недостаток и прошлого воспитания, ведущего к инфантильности и порождению «кумирства». И, именно. в этом направлении нужно проводить идеологическую реформу образования. Что для этого нужно, кроме того, что я изложил выше?

Идеологическая реформа образования

После перестройки, государство утратило два главных рычага управления, без которых оно ослабло. Это идеология и контроль над СМИ. Кредо общечеловеческой идеологии старо, как мир: «Не навреди!» Поэтому, она должна опираться на доброту и честность. Любое насилие, даже ментальное, это уже психический фашизм, который, при подходящих условиях, быстро переходит в кровавый. Но эту глобальную проблему одна школа без СМИ решить не сможет. Когда я раньше смотрел американские кинокомедии, то удивлялся примитивности трюков, построенных, в основном, на падениях, и делал вывод: смеяться над страданиями других может только общество садистов. Но когда увидел в нашем юмористическом клипе, на канале «Сарафан», сцену: один подкатывается сзади, а второй толкает старую женщину в грудь. Та падает, а за сценой, громовой хохот. Но самое страшное то, что эти шутники одеты в форму полицейских. А сколько других сцен, в которых высмеиваются уже сами полицейские. Конечно, их придумывают люди, которые не в ладах с законом и уж тем более с совестью. Я не буду дальше комментировать, вы и сами лучше меня понимаете, какой урон государственности приносит такая деидеологизация.

Конечно, чтобы учить детей интеллекту, нужны учителя обладающие им. У слова образование, сам корень подсказывает, что «человек созидается по образу и подобию учителя». Другими словами, воспитание должно вестись примером, своим и жизненным. Давно уже известно (только не в школах, до которых научные открытия не доходят, а если и доходят, то не берутся на вооружение), что «на слух усваивается только 10% информации, на глаз – 50%, а на практике – 90%».

А у нас до сих пор делается упор на словесное обучение, развивая левое полушарие мозга, в ущерб правому – образному. Надо дать заказ ученым, на создание деловых игр. Мне посчастливилось, будучи на курсах усовершенствования в Лиепае, в конце перестройки, побывать на такой игре, по подготовке будущих менеджеров. Условия игры заключались в следующем: Каждый из играющих стремится первым заработать миллион, внедряя какие-либо проекты на своем предприятии. Поэтому, по началу все игнорируют затратные функции, скажем, строительство очистительных систем. И только, когда ведущий объявляет, что все банкроты, потому что некому стало на них работать, т.к. реки отравлены, и население покинуло город, игра пошла по разумному руслу, с прицелом на будущее. Но самое важное для достижения успехов в воспитании и образовании кроется, конечно, во взаимоотношениях учителя с учениками. А для этого необходимо соблюдение педагогической этики.

Педагогическая этика

Самым важным во взаимоотношениях, является доверие друг к другу. Поэтому, не достигнув его, нет смысла приступать к обучению.

Другим условием достижения успеха, является совпадение целей. Единство целей учителя и ученика, рождает интерес – главный стимул учебы.

Не путать цели и средства. Отметки и дисциплина – это средства. Цель – вырастить мыслящего гражданина, ответственного за свою страну и планету, считая ее не только общим домом, но и живым существом, а себя, его частью.

Процесс обучения должен быть разнообразным и творческим, а для этого в системе образования необходима интеллектуальная свобода. Ограничения рождают ограниченность.

Воспитателю необходимы такие качества, как внутренняя свобода и уверенность в себе. Только такой учитель может воспитать, подобную себе, личность.

Очень важно для учителя такое качество, как готовность пойти на компромисс. Для этого нужно развивать в себе способность: поставить себя на чужое место, развивать чувство сопереживания, чувство меры и педагогического такта.

Учитель, который кричит, не сосредоточен и неэффективен. Более того, это говорит о его неуверенности.

Самое лучшее средство – доброта. Принуждение порождает безвольных приспособленцев, а не ответственных граждан.

Мудрый учитель не строит свой авторитет по принципу: «Боится, значит уважает». Этот личный эгоизм сказывается на достижении основной цели: воспитание мужественного человека, способного противостоять трудностям жизни. Мудрый учитель, наоборот, поошряет чужой успех. Государственное сознание, а не эгоизм, должен быть средством воспитания и самосовершенствования.

Только когда все остальные возможности исчерпаны, нужно действовать энергично и немедленно, но только по принципиально важным вопросам. Но не надо обольщаться победой. Бацилла насилия рождает нарыв бунта. На каждую силу, возникает ответная сила, «равная по величине и противоположная по направлению».

Не бойтесь экспериментировать. Искренностью и справедливостью, прощаются все ошибки.

Где же взять авторитетных педагогов?

Вот это самый сложный вопрос. И если отложить его решение, то через десяток лет, решить его будет уже действительно невозможно. В большей степени он упирается в финансирование. Когда я предлагал увеличить зарплату учителям в разы, мне говорили, что они, в большинстве, не достойны. Не спорю. Но их быстро вытеснят достойные, когда возникнет конкурс. Мы уже упустили один момент, после развала Союза, когда перестали финансировать армию. По-другому поступила Япония, которая после войны, на образование бросила четверть бюджета (у нас в лучшие годы был 7%). Результат сейчас на лицо. Статистика утверждает, что у них каждый второй рабочий – рационализатор или изобретатель, а у нас – один на тысячу. Главное, что у них взята на вооружение психология, а у нас она до сих пор в загоне. А в холодной войне, основным оружием, должна стать способность к самостоятельному мышлению. Если не научишься управлять собой, то тобой будут управлять другие. Мозг – это биокомпьютер и работает он по принципу: «что на входе, то и на выходе». Ставить себе антивирусную программу надо учить с детства. Прежде чем начать давать знания, надо подготовить мозг к их приему, развить желание и умение учиться, закрепив привычку к самообразованию, обучив рациональному чтению.

Другой пример, буквально десять лет тому назад, дала Финляндия. Она решила финансовый вопрос очень оригинально и радикально, сократив всех чиновников от образования и разделив высвободившиеся средства среди учителей. В результате, создался конкурс, в том числе и в пединститутах. И что самое интересное, пошел приток в школы мужчин, что архиважно для воспитания мальчиков. Учителям, прошедшим по конкурсу, дана свобода педагогического творчества. Устанавливается срок контракта, после окончания которого, методом анонимного анкетирования учеников, выявляются человеческие качества, а родительским комитетом – педагогические. Сокращенные чиновники тоже имеют право, на общих основаниях, участвовать в конкурсе. По содержанию образования, очень много взято у вальдорфских школ, в частности, для развития правого полушария, включены художественно-прикладные предметы.Года четыре тому назад я побывал в валдорфской школе С-Петербурга. Они не зависят от ГУНО, у них свои программы и даже нет директора, управляет попечительский совет. Но процент поступления выпускников в ВУЗы, у них выше, чем в обычных школах. От себя я добавил бы еще следующее. Такие предметы, как история, литература, география, биология, можно перевести на самостоятельное изучение, но только после того, как появятся учебники, которые бы читались с интересом, как детектив. Кроме того, разрешить работать в школе людям, не имеющим педагогического образования, но любящим детей, обладающих логическим и причинным мышлением, тех, для кого причина важнее следствия, содержание важнее формы, качество важнее количества, процесс важнее результата и который уверен, что сознание первично. Таких людей мало, но если кинуть клич: «Алло, мы ищем таланты!», может кого и найдем.

Наше общество незаметно превращается в нежизнеспособное, потребительское, подменяя высокие общественные цели, на низменные, личные. Такое общество незаметно вползает в безнравственность. В связи с создавшимся катастрофическим, бездуховным состоянием народа, а именно с этих позиций надо сейчас подходить для решения насущных проблем, необходимо самое пристальное и приоритетное внимание уделить дошкольному воспитанию. Ибо именно в этом возрасте закладывается основное жизненное мировоззрение. Ученые утверждают, что мозг заполняется жизненными знаниями к 5-и годам, более чем на 80%. И это самое важное звено нужно укрепить самыми лучшими кадрами, стимулируя их лучше профессоров. Чтобы все, даже няни, имели высшее психологическое образование.

Реформа образования по содержанию, должна стать национальной идеей, и средства массовой информации должны запустить этот процесс, как начало гуманитарной идеологической революции. Он не должен стать очередной, скоротечной кампанией, а быть постоянной, государственной доктриной повышения духовности народа, записанной в конституции. Экономический кризис – это внешний показатель внутреннего духовного застоя общества. Ликвидировать его можно лишь мобилизовав народ на новые идеи. Стремление к стабильности, ведет к застою и коллапсу. Такова диалектика. Только так мы можем противостоять плану Даллеса, разложения страны через молодежь. Кроме того, даже некоторые мудрые экономисты утверждают, что вложение средств в человека, в десятки раз выгоднее, по всем параметрам, чем вложение их в любое производство.