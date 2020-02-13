В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов

ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров заявил об участившихся обстрелах жилых кварталов ДНР со стороны украинских силовиков.

«Вооруженные формирования Украины не прекращают вести огонь по населенным пунктам республики, в том числе с применением тяжелого вооружения. Участились случаи обстрелов жилых кварталов, количество поврежденных домов и объектов инфраструктуры с каждым днем растет, продолжает страдать мирное население»,- приводит слова Никонорова представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он напомнил, что в течение минувшей недели силовики целенаправленно обстреляли здание бывшей школы в Горловке, используемой в настоящее время мирными жителями как убежище.

«Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной и вызывает обеспокоенность. Нам необходимо предпринимать конкретные действия во избежание эскалации конфликта, поэтому одной из первоочередных наших задач является письменное закрепление пакета дополнительных мер», – добавил Никоноров.