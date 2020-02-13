И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо

ХАМА, 12 фев — РИА Новости. Сирийское правительство взяло под контроль трассу М5 Дамаск-Алеппо, следует из заявления исполняющего обязанности губернатора провинции Идлиб Фади Садуна.

Ранее о контроле за трассой М5 сообщал РИА Новости сирийский военно-полевой источник. Власти восстановили контроль за этой дорогой впервые с 2012 года.

«Правительство на сегодня контролирует дорогу из Хамы в Алеппо (участок трассы М5 Дамаск-Алеппо, проходящей в том числе через Хаму и провинцию Идлиб — ред.)», — заявил журналистам Садун. Таким образом, теперь вся трасса М5 находится в руках правительственных сил.

По его словам, исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными. Участок длиной около 5 километров проходит между двумя турецкими наблюдательными пунктами. В ходе контрнаступления пункты оказались в тылу сирийской армии. В целях безопасности турецкие военные заблокировали движение между своими пунктами. Провизия доставляется им при посредничестве российской военной полиции.

«Местные жители вынуждены объезжать этот участок по грязи», — посетовал губернатор.

До начала военной операции по освобождению ключевых населенных пунктов в районе трассы М5 в конце января для связи между Дамаском и Алеппо использовался объезд через пустыню, что значительно увеличивало время на дорогу.