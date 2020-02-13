Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии  

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Конфликт между американскими солдатами и жителями населенного пункта Харбат-Хамо в Сирии удалось прекратить благодаря российским военным, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, на одном из блокпостов недалеко от города Камышлы подразделение правительственных войск остановило отклонившуюся от маршрута следования американскую колонну. После этого между военнослужащими из США и местными жителями возник конфликт.

В какой-то момент американские солдаты открыли огонь на поражение. В результате погиб 14-летний мальчик, еще один житель получил ранения.

Боренков отметил, что российским военным удалось прекратить конфликт и вывести американскую колонную к пункту базирования.

В свою очередь, ранее представители западной коалиции отметили, что американские военные открыли огонь по мирным жителям в рамках самообороны. В ходе конфликта пострадал один американский солдат – он поцарапался о свое же оружие.