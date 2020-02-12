Вице-президента корпорации Boeing уволили из-за переписки подчиненных

Вице-президент корпорации Boeing Кит Купер, курировавший вопросы подготовки персонала, уволен после того, как стали известны скандальные подробности переписки нескольких сотрудников корпорации. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, в одном из посланий сотрудник корпорации утверждал, что лайнер Boeing 737 MAX «был спроектирован клоунами, надзор за которыми осуществляли обезьяны».

Сам Купер, отметила газета, не посылал и не отправлял таких сообщений, однако разглашение этой переписки «усилило озабоченность у законодателей и регулирующих органов по поводу того, что некоторые сотрудники легкомысленно относятся к проблемам обеспечения безопасности».

Эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.