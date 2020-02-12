Минздрав Турции: Анкара разработала медтест для выявления коронавируса в течение двух часов

«После того, как мы услышали о вспышке нового типа коронавируса, мы приняли собственные меры предосторожности. После обнаружения коронавируса был разработан национальный (медицинский – ред.) набор, который выдаёт результаты через 90-120 минут. Его использование началось на прошлой неделе», — цитирует его ТАСС.

Коджа при этом не пояснил, что представляет собой этот медицинский тест, и как он был разработан.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.