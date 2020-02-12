Названы регионы РФ с высокими ценами на медицинские маски

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Самые дорогие медицинские маски продаются в аптеках Удмуртской республики и Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Общероссийский народный фронт.

Отмечается, что в Ижевске цена на такую маски достигла 25 рублей за одну штуку, такая же стоимость зафиксирована в подмосковном городе Лобня.

При этом в 38% из 939 проверенных аптек в 84 регионах страны медицинские маски в продаже отсутствуют, в 46% цена маски — более пяти рублей за штуку, лишь в 16% она стоит ниже пяти рублей.

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