Официальный курс евро обвалился на 98 копеек

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Leonhard Foeger/Reuters

Официальный курс евро упал на 98 копеек, гласят данные ЦБ России.

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 90,2 коп. и составил 63,047 руб.

В свою очередь, курс евро снизился на 98,41 коп. до 68,7843 руб.

Стоимость бивалютной корзины составила 65,6288 руб.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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