Подборка бесполезно-интересных фактов

В Финляндии существует чемпионат по перетаскиванию жен. Победитель получает пиво, в количестве, эквивалентном весу его супруги.
Только женщины и лошади имеют девственную плеву.
100 чашек кофе в течение 4 часов достаточно, чтобы убить среднестатистического человека.
Более 2,5 тыс. левшей ежегодно гибнут из-за использования продукции, предназначенной для правшей.
Чтобы освободиться из челюстей крокодила, надавите большими пальцами на его глазные яблоки. Он немедленно вас отпустит.
Человеческий мозг значительно более активен в ночное время суток, чем днем.
Сидя, поднимите правую ногу и вращайте по часовой. Одновременно правой рукой рисуйте в воздухе цифру 6. Нога изменит направление вращения.
Прыщи можно вывести смесью из размолотых таблеток любого антибиотика, аспирина и супрастина (по одной), с добавлением капли воды.
READ В Крыму призвали лидеров ЕС одуматься и остановить санкционное «безумие»
Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигается с другой скоростью для того, чтобы пассажир не уснул на эскалаторе.
Мохнатые разноцветные штуки, которыми красиво размахивают девушки из группы поддержки спортивных команд, называются пипидастры.
За границей все уверены, что Чебурашка — это ОНА.
Оценки в дневнике прекрасно удаляются расколотой лампочкой. При сколе образуется две половинки — острая и тупая. Острой можно аккуратно срезать даже текст с газеты, не повредив ее.
Днем звезды из колодца увидеть нельзя.
Кориандр — это семена кинзы.
Васаби в наших ресторанах делают из хрена, горчицы, специй и зеленого пищевого красителя.
Растворимый кофе — это порошок практически без запаха. Ароматизатор в него добавляют позднее.
READ Названа цена квартиры в центре Москвы