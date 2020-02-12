Подборка бесполезно-интересных фактов

В Финляндии существует чемпионат по перетаскиванию жен. Победитель получает пиво, в количестве, эквивалентном весу его супруги.

Только женщины и лошади имеют девственную плеву.

100 чашек кофе в течение 4 часов достаточно, чтобы убить среднестатистического человека.

Более 2,5 тыс. левшей ежегодно гибнут из-за использования продукции, предназначенной для правшей.

Чтобы освободиться из челюстей крокодила, надавите большими пальцами на его глазные яблоки. Он немедленно вас отпустит.

Человеческий мозг значительно более активен в ночное время суток, чем днем.

Сидя, поднимите правую ногу и вращайте по часовой. Одновременно правой рукой рисуйте в воздухе цифру 6. Нога изменит направление вращения.

Прыщи можно вывести смесью из размолотых таблеток любого антибиотика, аспирина и супрастина (по одной), с добавлением капли воды.

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Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигается с другой скоростью для того, чтобы пассажир не уснул на эскалаторе.

Мохнатые разноцветные штуки, которыми красиво размахивают девушки из группы поддержки спортивных команд, называются пипидастры.

За границей все уверены, что Чебурашка — это ОНА.

Оценки в дневнике прекрасно удаляются расколотой лампочкой. При сколе образуется две половинки — острая и тупая. Острой можно аккуратно срезать даже текст с газеты, не повредив ее.

Днем звезды из колодца увидеть нельзя.

Кориандр — это семена кинзы.

Васаби в наших ресторанах делают из хрена, горчицы, специй и зеленого пищевого красителя.

Растворимый кофе — это порошок практически без запаха. Ароматизатор в него добавляют позднее.

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