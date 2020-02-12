Фотофакт: Женщины кормят грудью детёнышей животных (фото, видео)

Жительница Полинезии кормит грудью маленького ребенка и какого-то зверя!

История знает множество случаев, когда дикие животные вскармливали грудью человеческих детёнышей. Самый характерный пример — мальчик, выкормленный волчицей. Он и послужил прототипом Маугли в литературе и кино.

Но вот обратный случай — вскармливание новорожденных зверят представительницами рода человеческого вызывает, по меньшей мере, недоумение. Тем не менее, эти факты имеют место, и редакция нашего сайта представляет вам несколько забавных фото, где женщины кормят грудью милейших четвероногих.

Индианка успевает кормить и своего малыша и давать грудь олененку

Фотомодель, грудь, грудное молоко, поросенок…

Модель кормит грудью щенка

Американка стала кормилицей котенка

Теленок пьет молоко из груди индийской женщины

Папуаска корми своей грудью поросенка, чей предок был завезен, может быть, Миклухой-Маклаем

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Китаянка кормит грудью обезьянку

Здесь есть и просто забавные фотографии, когда женщины прикалываются, кормя грудью животных… На фото: кубинская модель Сабрина Боинг с теленком.

Чем руководствуются женщины, вскармливающие собственной грудью детёнышей животных? Нам с вами остаётся только догадываться. Эти фото у многих вызывают шок. Расскажем про последнюю из нашей подборки.

Здесь изображена 44-летняя мать семейства, кормящая грудью своего щенка по кличку Паук. Это — Терри Грэм из Калифорнии, которая недавно родила второго ребенка. По состоянию здоровья мать не могла кормить малыша своим молоком и сцеживала его.

Как-то она заметила, что четвероногий любимец семьи с довольным сопением облизывает соску. Она решила приложить пса к груди, а тот аж зачмокал! «Паук дал мне возможность почувствовать себя кормящей матерью», — радуется Терри.

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Благодаря такой «стимуляции» лактация у женщины продолжалась два года. Правда, психологи предполагают, что женщина немного не себе — сказывается послеродовая депрессия.

Видео: кормление детенышей животных женской грудью

Видео: Кормит грудью поросенка

Некоторые видео давно удалены, поэтому им на замену — Женщина кормит грудью стоя на голове!