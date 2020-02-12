Захарова высказалась насчет обвинений Эрдогана по Идлибу

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что министерство не принимает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет ТАСС.

Она сказала, что МИД не отрицает наличие разноречий между Турцией и Россией.

По словам Захаровой, именно для этого российские эксперты недавно встречались с турецкой стороной.

Представитель МИДа также добавила, что в ближайшее время контакты с турецкими коллегами могут состояться вновь. Их целью будет прояснение и детализация всех сложных вопросов, имеющихся на повестке дня двух стран.

До этого турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.

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