Виртуальная реальность позволила женщине встретиться с мертвой дочерью

Корейская компания Munhwa работала над разработкой лица, тела и голоса Найон, чтобы они максимально соответствовали реальности. Специалисты также позаботились о том, чтобы Чан Чжи Сун чувствовала, что она прикасается к дочери, и могла играть с ней и разговаривать.

Виртуальная девочка даже заверила мать, что больше не чувствует боли, в то время как женщина гладила ее голову, говоря, как сильно она скучает по ней.

Чан сначала не решалась прикоснуться к ребенку, пока Найон не настоял на том, чтобы она взяла ее за руку. Поэтому Чан держала дочь за руку со слезами, стекавшими по ее лицу. Отец Найон, брат и сестра девочки видели это все и тоже плакали.

Чан Чжи Сун сказала, что согласилась на это, чтобы помочь другим людям, которые, как и она, потеряли близкого человека.