Ураган Сиара заставил водопад течь вверх: опубликовано видео

На Европу обрушился ураган Сиара. Дожди и сильный ветер принесли немало неприятностей людям. Так с момента появления урагана сильный ветер уже привел к гибели по меньшей мере 7 человек, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Британская метеорологическая служба сообщила, что скорость порывов ветра в некоторых местах достигает 170 км / ч. В связи с этим, в целях безопасности, были отменены десятки рейсов. А в Шотландии из-за очень сильного ветра, принесенного ураганом Сиара, наблюдалось необычное явление — водопад, невзирая на силу тяжести, начал течь вверх.