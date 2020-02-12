Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Польша еще в 1934 году, заключив договор о ненападении с Германией, стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных устремлениях, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире программы «Секретные материалы», вышедшей в среду на канале «Звезда».

Программа была посвящена опровержению мифов, насаждаемых Западом и рядом стран Восточной Европы касательно истории Второй мировой войны, среди таких тезисов — утверждение, что заключение советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года способствовало началу войны.

«Следует вспомнить о событиях, которые предшествовали подписанию (советско-германского) договора. Это, прежде всего, тот факт, что западноевропейские страны, прежде всего Великобритания и Франция, позволили гитлеровской Германии возродить сильную армию и мощный военно-промышленный комплекс», — заявил Нарышкин.

«Советское руководство видело весь цинизм, подлость политики умиротворения западных государств, которые, по сути, толкали гитлеровскую Германию на восток. Следует вспомнить, что Польша одной из первых заключила договор о ненападении (с Германией). По сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», — сказал он.

По словам Нарышкина, была очевидной и «очень пассивная позиция Великобритании и Франции на летних переговорах 1939 года» в Москве, когда эти страны были представлены представителями внешнеполитических ведомств среднего уровня, что фактически ставило крест на возможности подписания между ними договора о противодействии германской агрессии.

«И накануне 23 августа 1939 года стало окончательно понятно, что заключение договора между Францией, Великобританией и Советским Союзом невозможно», — добавил Нарышкин.

Нижняя палата польского парламента ранее приняла резолюцию о том, что СССР наравне с Германией виноват в начале войны. Ее авторы утверждают, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».