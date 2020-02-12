Уровень доверия к Путину опустился до 35 процентов

«Левада-Центр» опубликовал новые рейтинги доверия к российским политикам, сообщает «Коммерсант». Исследования проводились с сентября 2019 года.

Владимир Путин.

kremlin.ru

Рейтинг президента Владимира Путина упал на 4% процента, достигнув показателя в 35%.

Бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют 5% людей, председателю правительства Михаилу Мишустину — 3%.

Зато уровень доверия у респондентов повысился по отношению к министру обороны Сергею Шойгу (19%) и главе МИД России Сергею Лаврову (17%).

С подозрением ко всем политикам относятся 22% россиян. Ответить затруднились 17% опрошенных.

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