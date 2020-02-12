Посол США: Атаки на турецких военных в Сирии пересекают черту

«Мы одобряем не всё, что Турция делает в Сирии, однако мы полагаем, что эти атаки России, или Сирии, поддерживаемой Россией, пересекают черту», — заявила Хатчисон, добавив, что поддержка Россией правительства Башара Асада вызывает «серьёзное беспокойство», передаёт ТАСС.

Напомним, что пять турецких военнослужащих погибли в понедельник в результате обстрела в сирийском Идлибе. По заявлению Министерства национальной обороны Турции, интенсивный артиллерийский огонь велся со стороны правительственных войск Сирии. В этот же день в Анкаре проходили переговоры официальных лиц России и Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.