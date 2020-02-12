Какие имена на Руси считались самыми опасными

Какие имена на Руси считались опасными?

Даже сегодня приходится слышать, что имена бывают счастливые и несчастливые. Более того, существует теория, согласно которой имя может влиять на характер и даже жизнь человека. На Руси же были такие имена, которыми родители не называли детей. Считалось, что они были опасными.

Так ли это? Какими именами на Руси родители избегали называть детей? И почему?

Что такое «плохие» имена?

По словам известного исследователя Бориса Хигира, плохих имен попросту не бывает. «Ведь различные качества характера можно рассматривать с разных сторон, — считает он. — Скажем, „эмоциональный“, „настырный“, „противоречивый“…»

К примеру, Алексеи, по словам эксперта, обладают расчетливостью. У Александров легкий нрав. Олеги жестоки и предрасположены к криминалу. Павлы добродушны и невезучи. Натальи — философы по натуре. Елены, Екатерины, Татьяны, Анжелы излишне властолюбивы и часто не могут устроить свою личную жизнь, так как они склонны порабощать мужчин. В Юлиях очень сильно мужское начало…

Сокрытие настоящего имени

На Руси в древнеславянскую эпоху дети при рождении получали два имени. Одним из них было имя, которым ребенка называли в повседневном обиходе, а другим — настоящее, скрытное.

В русском языке даже существует поговорка: «Зовут зовуткою, величают уткою!» Так отвечали на вопрос: «Как тебя зовут?», если его задавал подозрительный человек. Называть имена чужакам опасались, так как те могли причинить зло. Их заменяли именами-оберегами — Беда, Ненаш, Нехорош, Невежа, Нелюб, Неудача, Гад… От них произошли фамилии, которые встречаются до сих пор.

«Имя на имя»

Плохим знаком у наших предков считалось давать имя, которое уже носил кто-то из людей, живущих в том же доме. По поверью, один из тех, кто носит одинаковое имя, мог умереть, так как у этих двоих один ангел-хранитель, который не может уследить сразу за двумя.

Ансамбль «Ярило», Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко

Нехристианские имена

По мере укрепления христианства на Руси уходила традиция давать детям имена на языческий лад. Некоторые из этих имен даже попали в особый, «табуированный» список. Например, нельзя было давать имена в честь древнеславянских божеств: Лада, Ярило, Велес, Мокошь. При крещении традиционное славянское имя обычно заменяли на другое, христианское. Так, княгиня Ольга, вдова князя Игоря Рюриковича, в православии получила имя Елена, а князь Владимир Красно Солнышко, крестивший Русь, стал Василием. Сыновья же его, Борис и Глеб, впоследствии канонизированные, были крещены как Роман и Давид.

Имена христианских мучеников

Хотя имена в христианской Руси давали по святцам, сохранялась вера в то, что человек, получивший имя христианского мученика, может повторить его судьбу. Например, «мученическими» считаются имена Татьяна, Евстафий, Маргарита, Прокопий, Анастасия, Георгий, Димитрий, Екатерина, Варвара, Федор. Правда, традиция избегания подобных имен в России была не слишком распространена.

Фестиваль «Нашествие» в Тверской области

Имена родственников с несчастливой судьбой

На Руси старались не называть детей в честь недавно умерших близких родственников, прежде всего умерших преждевременно или погибших насильственной смертью, так как верили, что их постигнет та же судьба. Особенно опасным считалось называть ребенка в честь утопленника. Также избегали при имянаречении давать детям имена слабоумных родичей или пропойц.

Одного мальчика назвали в честь деда, сгоревшего в танке во время войны. Он часто получал ожоги, на него неоднократно нападали хулиганы. В конце концов его в собственном подъезде зарезали какие-то бандиты… Кстати, юноша носил одинаковые с дедом отчество и фамилию…

В южном городе жила семья по фамилии Петренко. Иван Михайлович Петренко скончался в Гражданскую, в 1918 году, когда ему исполнилось 30 лет. Его внук, с теми же именем, отчеством и фамилией, погиб от бомбежки в 1942 году. А праправнук, тоже по традиции нареченный в дедову честь, в начале 60-х утонул в море. Ему было всего 20 лет… Вот и не верь после этого в рок!

Имена, которые навлекли на человека несчастье

Издавна на Руси, усыновляя ребенка, родители нередко меняли ему не только отчество и фамилию, но и имя. Дело в том, что на Руси всегда верили: «старое» имя может нести в себе негативную программу рода. Не случайно ведь ребенок остался сиротой или был брошен настоящими родителями… Вместе с новым именем он получал новую судьбу.

Чужие имена

Иногда люди по тем или иным причинам меняются именами или берут себе чужое имя. Например, на фронте солдаты меняются документами или именными медальонами. На Руси верили, что имя, которое раньше принадлежало другому конкретному человеку, может навлечь неприятности, так как вместе с именем мы наследуем и черты характера этого человека. Лучше взять совсем новое имя, чем то, что уже кому-то принадлежит.

отсюда

28.12.2017