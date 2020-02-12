Ученые нашли на территории Бразилии останки огромных древних крыс

Фото: metro.co.ukПалеонтологи нашли останки древних крыс, размер которых достигал размеров человека. Эти существа жили в тропических лесах Амазонки примерно 10 миллионов лет назад. Длина грызуна составляла около полутора метров, а вес превышал 80 килограмм, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Обнаруженный вид древних крыс получил название Neoepiblema acreensis. Эксперты добавили, что грызуны имели два клыка огромного размера с изогнутой формой. При этом размер мозга по сравнению с телом был совсем крошечным – не более 115 грамм. Фото: thesun.co.ukОстанки крыс были найдены в северо-западной части Бразилии. Один череп практически полностью сохранился, а второй является фрагментом макушки. Останки очень хорошо сохранились, поэтому специалисты смогли рассмотреть даже такие мелочи, как лобные и височные доли, следы обонятельных луковиц. Как удалось установить древние крысы были родственниками шиншилл и пакаран, которые жили на территории Амазонии. Крысы предпочитали болотистую местность.За счет таких размеров древние крысы практически не имели врагов. В то же время единственными от кого они могли пострадать – это крокодилы, которые прятались в болотах. Со временем размеры крыс начали уменьшаться, а мозг становился все сложнее, что помогало грызунам выживать в опасной среде.