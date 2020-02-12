Американские ортопеды назвали 6 способов сохранить колени здоровыми

Содержание:

Здоровый вес

Мудро подобранные физические нагрузки

Ортопедическая обувь или стельки

Глюкозамин и хондроитин

Правильная осанка

Умение слушать свое тело

Колено — один из самых больших суставов в теле человека. Он состоит из четырех костей и огромного количества связок и мышц, которые легко травмируются, воспаляются, изнашиваются.

Колено — тот самый сустав, который может беспокоить как молодых при спортивных травмах, так и пожилых. Миллионы людей в мире страдают остеоартрозами, артритами, бурситами и другими заболеваниями.

Болезни коленей угрожают всем людям, независимо от уровня достатка, социального положения, возраста, пола и вредных привычек. Только в США ежегодно проводится свыше 600 тысяч операций по замене коленного сустава.

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Сохранить целостность и функцию колен будет просто, если придерживаться рекомендаций зарубежных ортопедов.

Здоровый вес

«На каждый килограмм веса, который вы набираете, на колени накладывается еще четыре килограмма нагрузки и даже больше, когда вы поднимаетесь и спускаетесь по лестнице», — объяснил хирург-ортопед спортивной медицины в медицинском центре Mercy в Балтимор Джон-Поль Ру.

Мудро подобранные физические нагрузки

Физические упражнения и бег в том числе помогают предотвратить остеоартроз коленного сустава, но безболезненно заниматься ними могут только здоровые люди. Доктор Гейб Миркин, эксперт по спортивной медицине, в своем интервью NewsmaxHealth рассказал, что бег может лишь усугубить проблему у людей с больными коленями.

Специалист советует им другие виды нагрузок — езду на велосипеде, плавание. Нажимание на педали и плавные вращательные движения практически не оказывают влияния и являются отличным способом восстановить поврежденное колено и защитить сустав в первую очередь. При плавании колено защищено водой.

Помогут укрепить суставы и приседания. Но люди после 50 лет должны запомнить одно важное правило. Они не должны приседать ниже 90 градусов, в противном случае такое упражнение будет разрушать коленный сустав, а не помогать ему.

Ортопедическая обувь или стельки

Доктор Ричард Бергер, ведущий эксперт по минимально инвазивной замене бедра и колена, считает, что при плоскостопии и заболеваниях суставов, простая ортопедия поможет сохранить колени здоровыми. В идеале приобретать качественную ортопедическую обувь. В крайнем случае, ортопедические стельки.

Глюкозамин и хондроитин

Глюкозамин и хондроитин действительно замедляют прогрессирование артрита. Они не восстанавливает хрящ, как ошибочно считают многие, но стабилизируют и укрепляет то, что еще не разрушено.

Правильная осанка

С возрастом многие люди начинают наклоняться (горбиться), но этого допускать нельзя. В наклонном положении тела может сместиться центр тяжести тела и оказать слишком сильное давление на бедра и колени. Осанка должна быть правильной. Ибо только в таком случае можно можно улучшить гибкость и диапазон движений. Йога, пилатес также могут помочь.

Умение слушать свое тело

Если у человека болит и опухает колено, надо сделать перерыв и отказаться от любых физических нагрузок. Несколько дней стоит попринимать противовоспалительные средства. Можно приложить лед, чтобы снять боль. Также желательно некоторое время поносить коленный бандаж, который защитит от травмирования.

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