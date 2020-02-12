От Антарктиды откололся еще один гигантский айсберг

За данным ледником специалисты вели наблюдение с конца прошлого года, ведь у самого края начали появляться очень глубокие трещины. В результате 11 февраля от ледяного пласта откололся кусок, площадь которого достигает 350 квадратных километров. Айсберг направился в море Амундсена, которое находится рядом. Эксперты добавили, что куски льда и раньше были плавучими, поэтому они никак не скажутся на росте уровня моря.

В то же время ученые начинают паниковать из-за того, в каком состоянии находится ледяной покров. За последние только 20 лет от самых крупных ледников регулярно начали откалываться айсберги. Раньше подобное наблюдалось намного реже, примерно раз в 4-6 лет. Из-за этого ледники уменьшаются в размере намного быстрее, чем возникает новый слой льда. Эксперты боятся того, что может вскоре возникнуть цепная реакция.

После откола айсберга теплая вода поступает к краям ледника и провоцирует ускорение таяния льда.