Генпрокуратура включила Алтайский край позорный список регионов коллекторским беспределом

Коллекторские агентства Алтайского края принимают на работу сотрудников, даже не проверяя, были ли они судимы. Об этом сообщила Генпрокуратура России в отчете о деятельности организаций по возврату просроченной задолженности в регионах страны.

В ходе надзора за коллекторскими агентствами органы прокуратуры выявили свыше 500 нарушений законов в 2019 году. В целях их устранения внесено более 150 представлений. По постановлениям прокуроров 74 лица привлечены к административной ответственности.

Так, установлено, что юрлица при взыскании долгов часто не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками. Они вводят граждан в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, возможности применения к ним административного и уголовного преследования, принадлежности кредитора к органам государственной власти. Повсеместно прокурорами пресечены факты оказания психологического давления, унижения чести и достоинства граждан.

Алтайский край отметился особо: он вошел в список регионов, где выявлялись случаи приема на работу новых сотрудников без проверки их судимости, несоблюдения минимального размера чистых активов юридического лица, отсутствия необходимого программного обеспечения, сообщает Генпрокуратура.