День святого Валентина: идеи подарка для близкого человека

Вопрос, что подарить любимому человеку на День святого Валентина, стремительно набирает популярность. Презент должен напомнить о чувствах, большой любви. Не обязательно дарить дорогостоящий подарок 14 февраля. В этот день больше ценится внимание, ласка и забота.

Что подарить парню на 14 февраля

День святого Валентина – отличная возможность продемонстрировать свою любовь. Поскольку праздник отмечается зимой, парню можно подарить теплый свитер, шарф, шапку, махровый халат. Если мужчину живет один, в качестве подарка подойдет кофеварка, мультиварка, термокружка.

Главный подарок на День святого Валентина – валентинка. Парню можно вручить красивое сердечко, а внутри написать признание в любви. Дополнить подарок можно воздушным шариком в форме сердца и пирожными.

Сложно найти мужчину, который равнодушно относится к еде. 14 февраля – отличий повод побаловать любимого вкусностями и продемонстрировать свой кулинарный талант. Приготовить можно любое блюдо: торт, пиццу, блинчики, желе. Если кулинарные способности подводят, можно заказать еду из ресторана или кондитерского магазина.

Если у мужчины есть любимое хобби, подарок на День святого Валентина будет выбрать проще. Стоит отталкиваться от его интересов, купить то, о чем он давно мечтает. Например, любителю рыбалки можно подарить новую удочку, спальный мешок, набор небьющихся рюмок. Спортсмену – новую спортивную форму, спортивный инвентарь, абонемент в тренажерный зал. Автолюбителю – держатель для телефона, органайзер для мелочей или сумку-холодильник.

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Подарок для девушки на День святого Валентина

Все девушки разные, но все одинаково любят подарки. Оставить любимую без презента на День святого Валентина – подписать себе приговор. К выбору подарку стоит отнестись очень ответственно. Если есть возможность, поинтересоваться, что девушка хотела бы получить на 14 февраля.

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Лучший подарок на 14 февраля – ювелирное украшение. Любимой можно подарить кольцо, сережки или кулон в форме сердца. К тому же, на День святого Валентина в ювелирных магазинах стартуют скидки. Чтобы удивить девушку, нужно дарить то, чего она не ждет. Например, сертификат в салон красоты, совместную фотосъемку, поездку в другой город.

Не обязательно тратить на подарок огромные суммы, можно порадовать девушку приятной мелочью: набором губных помад, кремом для тела, маслом для волос, любимым парфюмом. Также пойдет карманное зеркало, косметичку, плюшевую игрушку. Презент можно дополнить валентинкой и букетом цветов.

Девушкам, которые не придерживаются диеты, можно вручить сладкий подарок: шоколадные конфеты, торт в форме сердца, букет из конфет. На сегодняшний день легко найти кондитера, который сделает выпечку с признаниями в любви, объемными фигурками, свежими ягодами и даже цветами.

Неплохой вариант подарка на День святого Валентина – красивое белье. Также это отличный способ намекнуть девушке на романтическую ночь. Заранее стоит узнать размеры любимой девушки. На 14 февраля можно подарить махровый халат, шелковую пижаму, пеньюар.

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