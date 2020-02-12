Порядок оформления выплаты по уходу за инвалидами в 2020 году в России

Для россиян остается актуальным вопрос о том, какими будут выплаты по уходу за инвалидом в 2020 году. Известно, что большую часть жизни человек имеет право самостоятельно принимать решения, однако бывают такие этапы, когда такое право передается стороннему человеку. В России большинство прав начинает действовать при достижении 16 лет. К примеру, в таком возрасте подросток уже может ухаживать за инвалидом и получать соответствующее пособие.

Как стать опекуном инвалида в 2020 году

Независимо от возраста, человеку может требоваться посторонняя помощь на временной или постоянной основе. В таких сложных ситуациях лучше всего обращаться к специалистам. Профессиональный медик в курсе, как удовлетворить все потребности инвалида или человека с иной категорией льготы, которая предусматривает социальную поддержку.

Чаще всего за инвалидами ухаживают люди без медицинского образования. Как бы там не было, если оформить все соответствующие документы, можно получать пособия или льготы, которыми государство частично компенсирует все затраты.

Человек, который осуществляет опеку над инвалидом, должен соответствовать некоторым критериям. Основными требованиями считаются:

В том случае, если в помощи нуждается совершеннолетний человек с инвалидностью, в качестве опекуна может выступать одинокий человек, не зависимо от его сексуальной ориентации. Однако, для того, чтобы получить пособие, придется уйти с основного места работы, в противном случае, выплаты не будут назначены. А вот инвалид будет получать пенсию и остальные доплаты, которые положены по закону.

Уход за инвалидом в России

Пожилым людям, или тем, кто утратил дееспособность, может потребоваться помощь постороннего человека. В том случае, если помощь предоставляет специалист, он будет получать заработную плату от своего работодателя. Если же помощь оказывается самостоятельно, выплаты могут отличаться.

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В настоящее время больше всего получают опекуны ребенка с инвалидностью. Размер такой выплаты составляет 10 тыс. рублей. Если же человек не является опекуном первой степени, он может надеяться на выплату в размере 1200 рублей. Для того, чтобы получать такие выплаты, опекун должен покинуть основное место работы. Кроме того, выплату не предоставят в том случае, если опекуну выплачивают еще какие-то социальные пособия, к примеру, по безработице или пенсию.

Кто может оформить уход за инвалидом в 2020 году в России

Оформить уход за инвалидом может только дееспособный человек. Вот только наличие судимостей при первостепенном родстве, может стать противоречивым фактором. Сын, который отсидел свой срок в тюрьме за убийство, может вернуться на волю и отправиться ухаживать за престарелыми родителями с инвалидностью. Оставаясь со своей семьей, он может остаться без права на пособие за опеку, так, как у него будет судимость.

Все случаи ухода за инвалидами рассматриваются в индивидуальном порядке. Однако чаще всего размер пособия составляет около 1200 рублей в месяц. При этом, опекуны обязательно должны прекращать трудовую деятельность.

Как стать опекуном для инвалида

Опекать инвалида могут разные люди. Есть достаточно большое количество причин, от чего попечители могут меняться. Если опекун хочет получать выплаты, нужно обратиться к ближайшим родственникам инвалида.

На максимальную выплату могут рассчитывать только родители ребенка, у которого есть инвалидность. Получать такую выплату может только один человек, если он официально нигде не работает.

Время ухода может растянуться на годы. Если медицинская экспертиза дала ребенку бессрочный статус инвалида до того, как он станет совершеннолетним, родители могут переоформить пособие в зависимости от вероятного трудоустройства.

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Для того, чтобы стать опекуном, потребуются такие бумаги:

Если оформлять пособие по уходу за инвалидом, нужны документы, которые смогут подтвердить отсутствие дохода и остальных социальных выплат.

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