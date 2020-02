29-летний нидерландский гонщик Том Дюмулин откладывает старт сезона и свой дебют в составе команды Jumbo-Visma. В своём Instagram он объявил, что пропускает тренировочный лагерь на высоте и отказывается от старта на мартовских велогонках Тиррено-Адриатико-2020 (11 — 17 марта) и Милан-Сан-Ремо-2020 (21 марта).

Photo (c) Instagram t.dumoulin

Том Дюмулин: «К сожалению, мне пришлось пропустить Вуэльту Валенсии на прошлой неделе. В этот вторник я должен был лететь в тренировочный лагерь на высоте, но мы отложили всё до тех пор, пока я не буду чувствовать себя снова на 100%.

Мы поменяем мой календарь гонок, убрав из него старт на Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, чтобы дать мне время вернуться в свою полную силу. Очень досадно, потому что я чувствовал себя потрясающе и не мог дождаться старта сезона. Очень жаль, что мне надо теперь ждать чуть дольше. Процитирую знаменитых Run-D.M.C.: «‘It’s like that, and that’s the way it is».

Из-за травмы колена Том Дюмулин не выступал в гонках с середины июня прошлого года, после того, как сошёл с 7-го этапа Критериума Дофине.