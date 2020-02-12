Поправка в Конституцию России не спасет пенсионеров от голодной смерти

В 2020 году планируется очередное повышение пенсии. В первую очередь, на прибавку могут рассчитывать неработающие пенсионеры, инвалиды и льготники, пенсионеры с минимальными пенсиями. Но, от повышения пенсии они богаче не станут. Об этом уверенно говорят представители макроэкономических исследований. Все дело в том, что вместе с пенсией вырастут и цены на продукты, которые входят в потребительскую корзину россиянина. А значит, что пенсионеры совсем не ощутят прибавки в своем кошельке.

Аналитический центр при правительстве России, составил прогноз цен потребительских товаров до конца текущего года и он не положительный для самих граждан. На повышение цен влияет сырье, стоимость которого взросла в разы, увеличение НДС для масла, сокращение площадей для посева злаковых культур, скачок цен на газ и электроэнергию, что необходимы для работы предприятий.

Если учитывать все финансовые скачки, то россияне уже в ближайшее время увидят новые ценники, на которых суммы будут выше. Согласно прогнозам, мясо подорожает на 10−12%, гречка — на 5−6%, присоединятся к ним и молоко с молочными продуктами. Последние подорожают приблизительно на 10%. На их стоимость повлияло внедрение электронной ветеринарной сертификации и цифровой марки товара, что заставит производителей потратиться за приобретение необходимого дополнительно оборудования. Также, производители будут вынуждены поднять стоимость своей продукции из-за сырья, которое, в основном, закупается за рубежом.

Поднимутся цены на товары в состав которого входит масло. Повышение будет варьироваться в пределах 5−7%. Что касается пальмового масла, то за последние несколько лет цены на этот продукт выросли почти на 40%, поэтому ощутимо подорожание будет и в пищепроме. К тому же, в России НДС на пальмовое масло выросло в 2 раза — с 10 до 20%.

Станет дороже и гречневая каша. Гречиха подорожает на 5−6% и главной виной этого, по мнению экспертов, является сокращение посевов данной крупы.

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Неприятная новость ждет и сладкоежек, которые любят шоколад и вафли. Цены на эти продукты также изменятся и не в лучшую сторону. В общем, шоколад и вафли в 2020 году станут дороже на 10%.

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