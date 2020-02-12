Путин назвал главную задачу в экономике России

Президент поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл. Это, по его словам, обеспечит российской экономике рост выше среднемировых темпов. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Наша общая главная задача — сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков», — объявил российский лидер.

По словам Путина, запасы Фонда национального благосостояния превышают 125 миллиардов долларов, международные резервы — 560 миллиардов.

В конце 2019 года Путин говорил, что рост российской экономики должен стать устойчивым в течение ближайших трех лет. Он подчеркивал, что темпы роста ВВП остаются недостаточными.

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