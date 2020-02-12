Минфин США снял санкции с министров обороны, внутренних дел и энергетики Турции

Об этом пишет MilliGazete.

Напомним, что 23 октября Трамп отменил санкции, введённые 14 октября в отношении Турции в связи её военной операцией на северо-востоке Сирии, однако оставил за собой право восстановить ограничительные меры, а также существенно увеличить пошлины на турецкие товары в случае невыполнения Анкарой взятых на себя обязательств. Однако позже, в конце октября Палата представителей Конгресса США одобрила во пакет санкций против Турции и её финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских С-400.