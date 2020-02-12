Продукты, которые продлевают молодость и избавляют от прыщей

Если прыщи постоянно норовят испортить настроение, не надо паниковать. Необходимо просто серьёзно отнестись к своему питанию, подкорректировать рацион, и уже вскоре прыщи перестанут досаждать. А помогут в этом семь продуктов, которые способны повлиять на общее оздоровление кожи.

Во-первых, чтобы кожу сохранить молодой и здоровой, необходимо пить много воды. Восемь стаканов необходимо выпивать ежедневно, это не считая чаи, соки, компоты и супы. Вода — лучшее средство для очищения организма и предотвращения прыщей.

Во-вторых, готовить пищу лучше на оливковом масле, являющегося натуральным ом жирных кислот. Это масло поддерживает здоровье, а также защищает кожу от различных высыпаний.

В-третьих, природным ом противовоспалительного элемента катехина является зелёный чай. Это вещество отлично помогает очищать кожу от угрей и прыщей, а также прекрасно борется со свободными радикалами, которые и являются основой причиной преждевременного старения кожи.

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В-четвёртых, важную роль для здоровья кожи играют пшеница и орехи, которые являются прекрасными ами селена. Именно селен помогает в восстановлении повреждённых клеток, а также предотвращает появление прыщей. Содержится в орехах и жирные кислоты омега-3, которые сохраняют гладкость и бархатистость кожи.

В-пятых, не стоит забывать о мясе и рыбе, являющихся ом белка. Потребление этих продуктов является отличной профилактикой в борьбе с воспалительными процессами кожи. Белок делает кожу здоровой, гладкой, красивой, а также отлично помогает