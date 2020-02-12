Самые загадочные водоемы из разных уголков планеты

Несколько раз подумайте, прежде чем окунаться в темные воды. Вы никогда не можешь знать наверняка, что прячется под поверхностью.

Болото Манчак, США, штат Луизиана

По легенде между Акадианой и Новым Орлеаном бродит существо, похожее на оборотня — ругару. Но ругару не обращается полностью, как вервольф, а как будто выворачивается наизнанку, становясь гибридом человека и волка. В изобилии ругару обитают в Луизиане, особенно их много в болоте Манчак. Но это — не самые страшные существа этих краев.

Ему легко даст фору местное привидение жрицы вуду Джулии Браун. Говорят, еще при жизни Джулия была не самой милой соседкой: ее любимым развлечением было предсказывать всяческие невзгоды близлежащим городам. Многие считали ее оракулом — ее предсказания всегда сбывались.

Самое жуткое из них относилось к моменту ее смерти. Перед тем как испустить дух, Джулия внезапно начала петь. Она пела одну и ту же строчку: «Однажды я умру и заберу вас всех с собой». И это предсказание сбылось. Как только Джулия скончалась и ее похоронили, на то место обрушился страшный ураган — и смел с лица Земли три деревни. Убив сотни людей. По сей день в тех краях в болотной воде находят тела погибших.

Говорят, Джулию нередко можно встретить в болоте Манчак, а временами над топями раздается женское пение. Призрак Джулии снова и снова поет свою страшную песню.

Колодец Окику, Япония

Замок Химэдзи в Японии — один из древнейших сохранившихся японских замков, очень популярен среди туристов. В замковый комплекс входят 83 здания, практически все они построены из дерева.

Этот замок связан с одним старинным кайданом — страшной историей о прекрасной служанке по имени Окику. Она работала на самурая Аояма Тессан, который раз за разом просил Окику стать его любовницей, но девушка блюла свое целомудрие. Тогда он пошел на обман и спрятал одно из десяти драгоценных блюд, принадлежащих ему. Самурай обставил всё так, будто Окику по неосторожности потеряла его.

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В древней Японии такая беспечность каралась смертью, но самурай предложил девушке выбор: она может избежать наказания, если переспит с ним. Благочестивая служанка отвергла предложение Тессана. Разгневавшись, он швырнул ее в колодец.

Дух ее до сих пор мучается и плачет, вновь и вновь пересчитывая блюда. Добираясь до девяти, призрак осознает потерю и начинает стенать еще сильнее.

Озеро Гарднера, США, штат Коннектикут

Озеро, расположенное между тремя городами (Салемом, Монтвиллем и Бозрой), прячет в себе множество секретов… и целый дом. Несмотря на то что озеро названо в честь одной из семей, некогда владеющей им и окрестностями, главная история касается человека по имени Томас ЛеКонт, бакалейщика.

Он купил этот дом и загорелся идеей перенести здание с одного берега озера на другой. Думая, как это можно сделать быстрее всего, ЛеКонт решил: пускай вода озера замерзнет, и тогда дом можно будет просто передвинуть по льду.

Зимой 1895 года ЛеКонт взялся за дело. Поставив с помощью рабочих дом на полозья, он сдвинул его на 91 метр. Лед треснул, и дом провалился в воду вместе с мебелью. Достать оттуда его так и не удалось: рыбаки говорили, будто бы из-под воды они слышали звуки пианино, как если бы кто-то играл на нем чудесную музыку. Вот такая призрачная история без призраков.

Лабынкыр, Россия

Озеро в Оймяконском улусе на востоке Якутии. Местные жители верят, что в озере обитает «лабынкырский черт», огромный зверь темной окраски с громадной пастью. Говорят, что промежуток между глазами черта равен ширине плота из десяти бревен. Больше всего пугает, что чудовище будто бы умеет выходить на сушу.

Впервые о чудовище написал геолог В. И. Твердохледов в 1953 году:

«Предмет плыл довольно близко. Это было что-то живое, какое-то животное. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась тёмно-седая туша, глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки… Мы видели лишь небольшую часть животного, но под водой угадывалось огромное массивное тело…»

Роопкунд, Индия

Оно также известно как «Озеро скелетов» — это неглубокое высокогорное озеро в Гималаях.

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C конца XIX века ходили слухи, будто на берегу этого озера лежит огромное количество человеческих скелетов. Действительно, когда в 1942 году ученые добрались до тех труднодоступных мест, они убедились в правдивости этих историй. На берегу нашли сотни человеческих останков. В 2004 году к озеру отправилась индо-европейская экспедиция. Среди скелетов людей и лошадей нашли ювелирные украшения и предметы утвари. Примерный возраст покойников составлял 500−800 лет, анализ ДНК показал, что группа состояла из двух частей: люди невысокого роста, возможно, местные носильщики, и люди обычного роста — вероятно, брахманы.

Исследования ученых Хайдарабада, Пуны и Лондона показали, что, исходя из повреждений костей, причиной смерти можно назвать… огромный град. Градины достигали 7 см в диаметре, на открытом пространстве у людей просто не было шансов спастись. Но кем были эти люди — до сих пор нет никаких предположений.

Озеро Кэмерон, Канада

Озеро на острове Ванкувер считается одним из самых жутких мест Канады. Вокруг него давным-давно бродят таинственные слухи. В 1968 году в озеро упал самолет, на борту которого было четыре человека. Останки людей находились под водой более десяти лет. Их обнаружили только в 1983 году.

Кроме этого, поговаривают, будто в озере живет огромный змей, который временами выглядывает из воды, чтобы вдохнуть воздуха, а затем снова погружается на глубину.

Море у берегов Йонагуни

«Монумент йонагуни» — массивное подводное сооружение, обнаруженное дайвером близ японского острова Йонагуни, самого западного из группы островов Рюкю. До сих пор происхождение этого образования является предметом спора: нет согласия среди исследователей даже в том, рукотворное ли это сооружение или природное. А если рукотворное — кто его сделал? Во время одной из экспедиций к озеру дайверы нашли артефакты: просверленные камни с нанесённым символами, примитивные скребки, барельеф некоего животного, похожего на быка.

Шайтан-озеро, Россия

Озеро находится на юге Уржумского района Кировской области, недалеко от города Уржума. Уникальное явление озера — дрейфующие острова, на которых растут кусты и деревца.

Именно благодаря этим плавающим островам и выбросам воды из-за карстовых колодцев озеро и назвали Шайтан, то есть «черт». Когда-то местные жители верили, будто в воде живет злой дух, который выбрасывает фонтаны воды. Даже рыбу в тех краях не ловили.

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С названием озера связана легенда.

«В незапамятные времена в этой местности жили два племени, прародители нынешним мари, враждовавшие между собой. Одно племя поклонялось доброму, светлому богу, второе — напротив, жестокому Шайтан — Кереметь. На месте озера, на лесной поляне, произошло решающее сражение между двумя племенами. Бились всю ночь, но Шайтан на то и чёрт, чтобы вводить в заблуждение: когда рассвело, народ светлого бога обнаружил, что он бился сам с собой — ни одного поверженного врага на поле боя не было, а все убитые были поражены только своими же племенными стрелами, все погибли от своих же. Так и остался недоступен злой лесной дух. Поток женских слез, смешавшись с огромной лужей крови, заполнил земляную чашу, вытоптанную на поле битвы. Не выдержала земля этой тяжести, провалилась. Образовалось озеро. Вода в нём кажется чёрной, как потемневшая кровь, а возьмешь в руки — чистая, как слеза. А злой дух Шайтан с тех пор скрылся в этом озере, и когда он сердит, вода в озере начинает бурлить, а когда взбешен, вода фонтанирует столбами».

Кипящая река, Перу

«Я видел, как в реку падали всевозможные живые существа. Когда они попадают в воду, первыми угасают глаза. Глазные яблоки очень быстро становятся молочно-белыми. Сначала они пытаются выплыть, но их ткани отмирают, они теряют силу, и в конце концов течение уносит их прочь», — так писал о загадочной кипящей реке геофизик Андрес Рузо (Andrés Ruzo).

В сердце амазонских джунглей на территории Перу течет обжигающе-горячая река, которая долгое время считалась просто легендой. Говорят, когда конкистадоры убили последнего инка, они отправились в джунгли на поиски золота. Вместо этого они принесли истории об огромных змеях, способных сожрать человека, и кипящих водах реки, где можно свариться.

Оказалось, что горячая вода проникает в реку из разлома земной коры.

***

Какими безопасными не казалась бы река или озера, какой бы спокойной ни виделась вода, будьте осторожны, ступая в неизвестность. Присмотритесь сквозь прозрачный поток, не смотрит ли на вам кто-то из глубины.