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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/532/12880532/Depositphotos_312492650_l-2015-pic905-895x505-77558.jpg" alt="«Заигрались»: Москва объяснила Варшаве, как обращаться с историей" /></p> <p>

Российское посольство в Германии призвало западных коллег воздержаться от игнорирования исторических фактов в угоду сиюминутным конъюнктурным целям. Таким образом дипломаты прокомментировали опубликованную ранее статью польского посла в Германии Анджея Пшилебского, в которой он возложил на СССР равную с Третьим рейхом ответственность за начало Второй Мировой войны. В МИД России заявили, что официальная Варшава «заигралась» в своих обвинениях против СССР.

Посольство России в Германии прокомментировало статью польского дипломата Анджея Пшилебского, в которой он возложил на СССР равную с Третьим рейхом ответственность за начало Второй Мировой войны. Российская дипмиссия опубликовала в Facebook заявление, в котором дипломаты обратили внимание, что исторический ревизионизм в Польше стремительно набирает обороты с приближением 75-й годовщины Великой Победы.

Представителей посольства удивило далекое от исторической правды заявление о том, что решающий вклад в завершение войны внес не СССР, а западные союзники.

Статья польского посла в Германии под названием «Война началась не в 1941 году» была опубликована в немецкой газете Die Märkische Oderzeitung 8 февраля в ответ на размещенное ранее в том же издании интервью с послом России в Берлине Сергеем Нечаевым.

Пшилебский заявил, что 17 сентября 1939 года СССР напал на Польшу, тем самым сделав невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии. Он призвал Россию признать, что Вторая Мировая война началась в 1939 году, а не в 1941-м.

Польский дипломат также утверждает, что Москва больше всего выиграла от исхода войны. По его словам, СССР оккупировал, в частности, Украину, Белоруссию, страны Балтии.

В российской дипмиссии решили, что Пшилебский выразил обвинения в адрес СССР, следуя установкам на фальсификацию истории войны. Как подчеркнули в дипмиссии, любой может убедиться в том, что именно Советский Союз внес решающий вклад в избавление мира от нацизма, если обратится к фактам и документальным свидетельствам.

Дипломаты напомнили, что более 600 тыс. красноармейцев погибли только в боях за сохранение государственности Польши. Они назвали аморальными попытки игнорировать этот факт ради сиюминутных конъюнктурных целей — превратить Советский Союз в общественном сознании в виновника начала войны.

В посольстве подчеркнули, что в России хранят память о польских солдатах и бойцах сопротивления, которые сражались за освобождение Европы от нацизма плечом к плечу с Красной армией.

Дипмиссия призвала обращаться с общей историей бережно и честно, чтобы не допустить повторения трагедии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Варшава «заигралась» в попытках обвинений в адрес СССР в получении «наибольшей выгоды» от развязывания Второй Мировой. Российский дипломат заявила, что именно польские власти, а не польский народ, историки и эксперты распространяют подобную информацию

«Примерно две-три недели назад мы получили информацию относительно того, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать Москва», — рассказала Мария Захарова, добавив, что официальная Варшава преследует цель не допустить распространения правды о событиях Второй Мировой.

В последнее время Польша довольно часто высказывается, что ответственность за развязывание войны наряду с фашистской Германией несет Советский Союз. Спор между Москвой и Варшавой об исторической правде активизировался после того, как президент России Владимир Путин назвал «антисемитской свиньей» работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского, который пообещал установить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в том, что он состоял в союзе с нацистской Германией. Пакт Молотова — Риббентропа Моравецкий назвал фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом. По его мнению, Вторую Мировую войну развязали именно эти два государства.

В связи с этим спором в польский МИД даже пригласили российского посла Сергея Андреева. Он рассказал, что беседа в ведомстве проходила в жесткой, но корректной форме. По его словам, он излагал позицию Москвы, а его собеседник — Варшавы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот вызов попыткой польской стороны переиграть ситуацию в свою пользу.

Позицию Польши разделяют и на Украине. Президент страны Владимир Зеленский также называл СССР одним из виновников Второй Мировой войны, о чем он заявил во время своего визита в Варшаву.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй Мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — подчеркнул Зеленский.

В ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой он отметил, что Киеву и Варшаве удалось снизить градус эмоций в вопросах общего исторического прошлого. «Сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперед, движутся в будущее», — заявил украинский президент.

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