В двух Алтаях из-за непогоды отсутствует проезд Беляшам Локотку

Нет дороги к Локотку

12 февраля днем в Республике Алтай ограничили движение в Кош-Агачском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, такое решение было принято в связи с сильным бураном. При этом в соседнем Алтайском крае до сих пор нет дороги к поселку Локоток Змеиногорского района, несмотря на то, что, по словам чиновником, работы там ведутся непрерывно.

По данным МЧС Республики Алтай, приказ Министерства регионального развития Республики Алтай о закрытии движения для всех видов транспорта на автодороге «Кош-Агач – Беляши» был подписан 11 февраля 2020 года. Причиной тому стало возникновение неблагоприятных метеоявлений, которые угрожают безопасности автомобилистов. В связи с этим спасатели обратились к гражданам с просьбой принять меры предосторожности и воздержаться от поездок в указанном направлении.

Между тем по данным «Змеиногорского вестника», по состоянию на 12 февраля на межпоселковых дорогах Змеиногоркого района работает 10 единиц снегоочистительной техники. Рабочим удалось открыть дорогу в село Воронеж, а до поселка Предгорный осталось «пробить» 200 м дороги. Что же касается отрезанного от цивилизации все эти дни поселка Локоток, то его расчищают с двух сторон. Работы ведутся в круглосуточном режиме, однако пробить дорогу туда пока не получилось. ИА «Банкфакс» связаться с главой сельсовета на момент публикации не удалось — она была в рабочей поездке в Змеиногорске.

Напомним, поселок Локоток в Змеиногорском районе Алтайского края уже несколько дней остается отрезанным от других населенных пунктов. С 3 февраля там отсутствует дорога как на Змеиногорск, так и на поселок Октябрьский, к сельсовету которого он относится, сообщает «Змеиногорский вестник». В администрации района ИА «Банкфакс» данную информацию подтвердили. При этом представители власти не взялись назвать точные сроки «спасения» сельчан, аргументируя это тем, что погода постоянно преподносит им неприятные сюрпризы.