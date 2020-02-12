Вскрылись неутешительные данные о будущем Заворотнюк

Share Tweet Share Share Email Comments Для поклонников актрисы Анастасии Заворотнюк крайне важно отслеживать последние новости о ее состоянии здоровья. В условиях информационного вакуума люди вынуждены опираться зачастую на сообщения, которые не относятся к реальной действительности.Новости сегодня, 12.02.2020, об Анастасии Заворотнюк: актрисе раскрыли будущееПосле реабилитации в клинике состояние здоровья актрисы не улучшилось. Журналистам сообщили, что Анастасия Заворотнюк передвигается исключительно на инвалидной коляске.«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», – сообщают репортеры.

Напомним, новость о болезни звезды сериала “Моя прекрасная няня” появилась в августе 2019 года. Родные актрисы не дают никаких комментариев о болезни, говоря лишь то, что Анастасия борется за жизнь изо дня в день.Ранее в прессе появилась новость о том, что состояние звезды улучшилось. Однако, никто из семьи актрисы не подтвердил эту новость.В последнее время родственники Анастасии Заворотнюк наотрез отказываются общаться с журналистами. По этой причине возникает сложная ситуация, когда появляются недостоверные сообщения. В подобных условиях поклонникам сложно ориентироваться и понимать, каково самочувствие их любимой артистки.