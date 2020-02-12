Количество жертв коронавируса превысило 1000 человек

Share Tweet Share Share Email Comments Китайский вирус, который быстро окрестили коронавирусом, продолжает, что называется, шагать по нашей планете. Это означает максимальную бдительность, которую должны проявлять граждане всех стран, дабы оставаться в безопасности.Коронавирус сегодня, 12.02.2020, новости: число жертв превысило 1000 человекЧисло инфицированных новым коронавирусом в провинции Хубэй увеличилось на 2097 человек. Этот показатель гораздо ниже, чем был еще сутки назад. По последним данным на 11 февраля, в эпицентре распространения инфекции в провинции Хубэй общее число зараженных составило 31 728 человек, из которых 974 человека скончались, сообщает South China Morning Post.В общей сложности в Китае заражены коронавирусом 42 759 человек, из которых от инфекции погибли 1013. Увеличилось число победивших болезнь пациентов – 3344.Китайские медики отмечают, что заметно снизилось число новых случаев заболевания, но при этом увеличилось количество зафиксированных смертей. Только за последние сутки скончались 109 человек. Медики, работающие в больницах Уханя, выявили еще один способ передачи коронавируса. Они заметили, что у некоторых больных наблюдаются кишечное расстройство, тошнота и диарея. Ученые пришли к выводу, что сам вирус может появиться в фекальных массах.

Коронавирус в России: есть ли заболевшие?Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что в ситуации с коронавирусом наметилась положительная динамика.«Не надо паниковать, не надо строить теории заговоров, не надо проводить дискриминацию. Ситуация серьезная, ситуацию пытаются взять под контроль, пока окончательно это не удается. Но динамика положительная есть, что количество прироста случаев заражения падает», – поведал Ильичев.Он отметил, что на данный момент очаг вируса еще не локализован.Коронавирус 2020: симптомыВ зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться, как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания.• Повышение температуры• Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах• Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота• Конъюнктивит (возможно)• Понос (возможно)В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения.