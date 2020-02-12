Воспитание осанки среди аристократичного сословия

Share Tweet Share Share Email Comments Осанка — фасад души. Пожалуй, нет такого недооцененного ресурса здоровья, как здоровая осанка. Приняв правильную осанку, вы уже мгновенно получаете увеличение тестостерона, снижение кортизола, увеличение уровней серотонина и дофамина. Мужчины выглядят мужественнее, а женщины – женственней. Встать перед зеркалом и выпрямится легко.Но почему же тогда так много людей со скрюченными спинами? Дело в том, что осанка регулируется в первую очередь бессознательными процессами, которые базируются на воспитании, двигательных паттернах и многом другом. Именно поэтому осанку или нужно длительно воспитывать или действовать на уровне исправления бессознательных двигательных паттернов. Сегодня я расскажу вам о традиционном аристократическом воспитании осанки. Должная осанка стала атрибутом не только аристократии, но и всего общества. Если вы уже взрослый, не расстраивайтесь, ведь есть отличный онлайн-курс «Здоровая осанка», там же больше статей по теме осанки.

Осанка, внешность, здоровье и статус.

Про эти свойства осанки сказано много. То, как расположено ваше тело, влияет (зачастую незаметно) на множество самых разных процессов: от глубины голоса до вашей храбрости. Верно и обратное: каким бы красивым вы не были, плохая осанка может испортить все. Осанка является отражением уровней дофамина и серотонина, при их падении осанка становится плохой. Правильная осанка делает движения плавными и красивыми, а походку — легкой и устойчивой. Также обращаю ваше внимание на невербальное значение осанки: в природе, и у людей, и у животных существует неосознанное правило: человек с плохой осанкой подсознательно подчиняется человеку с правильной осанкой. Человек с сутулой спиной и склоненной головой воспринимается как просящий, провинившийся, печальный, обремененный проблемами, не очень здоровый, скандальный. Слова сан, сановник, осанка имеют общее происхождение. Также, как и беларуское слово «постаць», или «стать», «статность». Слово «осанка» в языке произошло от корня «-сан». Когда-то это понятие напрямую связывали с родом деятельности. Осанистыми называли уверенных в себе людей, занимавших высокую должность (сан) – в отличие от сгорбленных физическим трудом крестьян. Сегодня здоровая осанка никак не связана с должностью, но может многое невербально рассказать о здоровье человека, его внутреннем мире и отношению к внешнему миру. Невербальное значение осанки подчеркивает термин «статность». Статность при наличии определённых внешних особенностей (осанка, рост, прекрасная посадка головы) есть, тем не менее, умение «нести себя» с достоинством. В. И. Даль, определял хорошую осанку как сочетание стройности, величавости, красоты и приводил пословицу: «Без осанки — конь — корова». Волочащиеся ноги и согнутая спина могут испортить впечатление от красивого лица девушки. И наоборот, легкая походка и стройная фигурка «сгладят» недостатки некрасивого лица. Известный английский исследователь, Чарльз Дарвин (1880) в своей книге «Эмоции людей и животных» ввел понятие «Рефлекс осанки»: «Определенные движения и позы (иногда в значительной степени) способны вызывать соответствующие эмоции.… Примите печальную позу, и через некоторое время вы будете грустить… Эмоции побуждают к движению, но и движения вызывают эмоции». Занятия в Смольном институте благородных девицОсанка, выправка, статность – это одна из ключевых целей физического воспитания с античных времен. Греки использовали термин areté. Аreté обозначает состояние, в котором человек находится в наивысшей точке своего интеллектуального и физического развития. При этом исключительно гармония души, тела и разума позволяет достичь areté и наслаждаться жизнью максимально полно. У О. Шпенглера есть любопытное высказывание о том, что античная этика была ни чем иным, как этикой осанки. Между тем, об «этике осанки» можно говорить не только в отношении античности. Романо-германское рыцарство тоже перерастало в этику осанки; и икона по сути есть наглядная этика осанки. Дворянская культура XVIII-XIX вв., ориентированная на рыцарство и православие, формировалась в значительной мере как этика осанки. Подобное внимание к осанке наиболее полно проявило себя в аристократическом образовании. Правила того времени обязывали заботиться о красивой осанке. Считалось, что выправка, стать, осанка – это неотъемлимый атрибут личного достоинства, чести, «гонора». Раньше по осанке человека судили о породистости человека его образовании и достатке. Традиционное классическое воспитание дворянства давало идеальную схему решения проблемы осанки. Всех с раннего детства приучали держать выправку на уроках танца, скачек и фехтованияНо в любом сословном обществе этика осанки является обязательной для одних и табуированной для других. В деспотиях первых цивилизаций этике осанки следовал один человек — деспот (царь, шах, раджа, эмир и пр.). В античном полисе деспотов было столько же, сколько домов в городе, так что всякий собственник дома (экоса) имел право на осанистость. В романо-германском рыцарстве на осанку имел право как предводитель военной дружины (герцог, конунг), так и прославленные воины. Естественно, что зависимые сословия или этнические меньшинства не имели права на осанку — даже тогда, когда получили доступ к грамотности и образованию. Закон их обязывал опускать голову в присутствии знатных господ, кланяться и пригибать спину. До сих пор на подсознательном уровне такое положение тела воспринимается нами как проявление покорности.В настоящее время осанка используется скорее как инструмент закрепощения. В системе современного образования — такой, какой она исторически сложилась: классно-урочной, лекционно-семинарской, — поза учащихся на аудиторных занятиях выполняет важную роль дисциплинарного фактора. Младших школьников приучают думать, не шевелясь, причем думать в сидячем положении. Между тем, сидячее положение, столь презираемое в античной культуре, не является естественным — тем более для людей различных этнических культур и различных типов темперамента. Единая поза как дисциплинарное требование массовой школы фиксирует сознание, порождая косность «языка тела» — основного субстрата культуры. Естественно, что это не остается без глобальных отрицательных последствий для культуры всего общества.Разрушение традиционной аристократической культуры привело к тому, что «осанка» отделилась от «воспитания». Проблема осанки впервые возникла как крупная культурная проблема с появлением «новых богатых» из числа ростовщиков («банкиров») и «свободных предпринимателей» — жителей бургов («бюргеров», «буржуа»). Буржуа был не осанист, — и осанку не удавалась приобрести ни деньгами, ни образованием. В основе этики осанки, как оказалось, заложено особое чувство человеческого достоинства, исторически сформированное личным мужеством, служением, наличием так называемого «предсмертного опыта» (поединков, инициаций). Буржуа был смел, рискован, — но, тем не менее, не осанист. С победой буржуазной культуры этике осанки пришел конец. Именно это обстоятельство, а не что-либо иное, провело резкую грань между двумя китами педагогики: «образованием» и «воспитанием». Образование не нуждается в «осанке», в то время как воспитания без «этики осанки» (в той или иной степени) вообще не бывает.Любопытно, что в Британии хорошая осанка была условием получения дворянства. По словам Томаса Смита, «тот, кто изучил где-либо законы королевства, кто учился в университетах, кто освоил свободные науки и, короче говоря, кто может жить праздно, не предаваясь ручной работе и будет при этом в состоянии иметь осанку, обязанности и вид джентльмена, того назовут мастером, так как это и есть звание, которое люди дают эсквайрам и другим джентльменам». Коллегия герольдов давала такому человеку за плату новоизобретенный герб и титул.

Воспитание осанки у аристократии.

Воспитание осанки у детей из привилегированных сословий методически осуществлялась посредством таких занятий, как уроки танцев, верховая езда, фехтование, риторическая подготовка, этикет, а также привычкой к церемониальному общению. Для воспитания правильной осанки в учебных заведениях для дворянских детей применялись самые разные методы. Девочек обучали держать высоко голову, не смотреть постоянно под ноги, учиться сводить лопатки, «убирать живот». Князь И. М. Долгорукий вспоминал: “Я учился немецкому языку, учился два года и слова не затвердил; славный Matecin учил меня фехтованию — и я принялся за ремесло рубаки прекрасно; Missoly и Grange выправляли мне ноги — и я плясал изрядно.Жестким диктатом достигалась и внешняя выправка. Гувернантка должна была буквально ходить следом за воспитанниками и без конца повторять: “Держитесь прямо”. Требовалось следить, чтобы дети ходили не раскачиваясь, не переваливаясь, ступали бы не на пятки, а на носки. Стояли прямо, “не убирая головы в плечи”, смотря “с почтением на того, с кем говорят”; сидели, не болтая ногами, ногу на ногу не клали, не опирались бы локтями о стол.Для хорошей осанки, особенно важной для девочек, гувернантка, едва приступив к своим обязанностям, первым делом надевала на воспитанницу корсет. Считалось, что сделать это надо не позднее чем в семь лет, иначе никогда не будет тонкой талии. При признаках сутулости в корсете полагалось ходить круглосуточно, даже спать в нем. Некоторые дамы так к этому привыкали, что потом всю жизнь спали в корсете. (Разумеется, это нездоровая процедура). Выправляли осанку и специальные упражнения: ходьба по комнате со сведенными лопатками и сцепленными за спиной руками; с толстой книгой на голове; ежедневные пятнадцатиминутные лежания плашмя на спине на полу и т. п. В результате воспитанную даму от “просто” дамы всю жизнь отличали легкая походка и прямая, как мачта, спина, а также манера всегда сидеть прямо, не откидываясь на спинку стула — даже в восемьдесят лет.

В середине XIX века педагоги стали говорить об индивидуальном воспитании, о необходимости растить из ребенка сознательную личность с собственным характером. Новые воспитательные приемы, не отменяя внешней “выправки”, без которой, как по-прежнему считалось, не могло быть порядочного человека, все же больше внимания обращали на нравственную и умственную стороны воспитания. Теперь и “выправку” старались детям обосновать, объясняя, почему следует вести себя так, а не иначе, говоря, к примеру: “У достойного человека кругом должен быть порядок — в голове, в делах, в комнате, в костюме, в манерах”.

Танцы как важнейший элемент динамической осанки.

Раньше считалось, что чем более высокое положение занимает человек в обществе, тем совершеннее должны быть его речь, манеры, внешний облик. При этом король вне конкуренции, ему нет равных. Танец — высшая форма движения; значит, король обязан танцевать лучше всех. Именно таким был Людовик XIV, поражавший современников великолепной осанкой и красотой жестов. Одним из важнейших политических решений начала правления Людовика XIV был декрет о создании Академии танца: «Поскольку искусство танца всегда было известно как одно из самых пристойных и самых необходимых для развития тела и поскольку ему отдано первое и наиболее естественное место среди всех видов упражнений, в том числе и упражнений с оружием, и, следовательно, это одно из самых предпочтительных и полезных Нашему дворянству и другим, кто имеет честь к Нам приближаться, не только во время войны в Наших армиях, но также в Наших развлечениях в дни мира…» В задачи танцмейстера входило научить не только танцевать, но и свободно держаться в обществе, легко и непринужденно двигаться. Поэтому много внимания уделялось поклонам и реверансам, выработке красивой осанки, положению рук и ног, даже особого, “приличного в обществе” выражения лица. Вот как описывалось оно в учебнике танцев начала XIX века: “Глаза, служащие зеркалом души нашей, должны быть скромно открыты, означая приятную веселость. Рот не должен быть открыт, что показывает характер сатирический или дурной нрав, а губы расположены с приятною улыбкою, не выказывая зубов”. С раннего детства происходило обучение детей танцам, чтобы будущие дворяне могли владеть своим телом, держать себя уверенно и непринужденно. Учителя танцев – танцмейстеры – были очень требовательными, и для многих детей, особенно мальчиков, уроки хореографии превращались в тяжкую повинность. В конце XVIII — начале XIX века танец наряду с иностранными языками и математикой — один из важнейших предметов в программе обучения дворянина. «При отъезде из Москвы дядя велел мне усовершенствоваться без него в французском языке и выучиться по-немецки, математике и танцевать», — вспоминал М.А. Дмитриев. Существовали даже мужские корсеты, напоминающие женские и заставляющие «сильный пол» еще больше утягивать живот и расправлять плечи. Другая часть туалета, которая влияла на осанку, – высокие жесткие воротники. Воротник-стойка, плотно охватывающий шею от надплечий к подбородку, не оставлял выбора и заставлял держать шею и голову прямо.Некоторые современные армии активно используют занятия танцами для развития своих солдат. Так, Бойцы 25-й дивизии южнокорейской армии дислоцируются в Пхаджу, рядом с северокорейской границей, одной из самых охраняемых в мире. Всего в 100 километрах отсюда находится столица Южной Кореи Сеул.Каждую неделю в часть приезжает представитель Корейского национального балета, чтобы проводить мастер-классы для солдат. Официальная цель таких занятий – снять стресс у военнослужащих. «Балет требует физической силы и выносливости, помогает укреплять мышцы, повышает гибкость, корректирует осанку. Может, вы не поверите, но балет помог нам в подготовке к сдаче нормативов», – уверен их командир. Цитата: Княгиня Е.Р. Дашкова взяла на воспитание бедную английскую девушку и пригласила для занятий с ней танцами танцмейстера Ламираля, которому сказала при встрече: «Я слышала, что вы учите танцевать по методике мадам Дидло, ее метода мне очень нравится, потому что мадам Дидло очень занимается выправкой корпуса. Посмотрите на меня: я старуха, но до сих пор держу себя прямо, как стройная 18-летняя девушка; когда я в молодости училась танцевать у придворного танцмейстера Пика, он долго держал меня на менуэте а-ля рень, а ныне без выправки корпуса и ног прямо учат разным танцам. Графиня Анна Алексеевна Орлова привезла из Англии шотландский танец под названием экосез и передала его танцовальному учителю Иогелю, который ныне всех заполонил этим танцем; право, смешно смотреть, как молодые барышни, сгорбясь подобно деревенским старухам, держат ноги на манер гусиных лап, носок с носком и подпрыгивают, как сороки. Я вас прошу, М. Г., учить мою воспитанницу подольше менуэт а-ля рень; может быть, ей это и покажется немного скучно, зато после ей слюбится, а для прочих танцев будет время».

Воспитание осанки у женщин.

В прославленном Смольном молодые дворянки большую часть дня проводили, танцуя. Все прочие занятия постоянно перемежались интенсивными физическими упражнениями. С малых лет девочки всегда должны были быть опрятными, следить за собственным выражением лица, походкой и осанкой. Приобретению «аристократической» осанки, которая считалась не только «визитной карточкой» дворянок, но и залогом здоровья, придавалось огромное значение. Осанку выправляли при помощи специальных упражнений, регулярно заставляли девочек лежать плашмя на полу, на многих из них надевали корсет. Главное – манера правильно держать себя должна была войти в привычку. За этим строго следили гувернантки, не позволяя своим подопечным расслабиться ни на минуту. Физически девочек не изнеживали, напротив, старались закаливать и всячески укреплять их организмы.

Продвинутые педагоги и осанка.

Многие выдающиеся педагоги и воспитатели также придавали большое значение воспитанию осанки. Если внимательно пройтись по страницам всех книг А.С.Макаренко, обнаружим, что одно из самых распространенных слов – осанка. По Макаренко, осанка – это и красота юного человека, красота его движений, и укрепление позвоночника, и основа здоровья. Физическое воспитание в коммуне велось продуманно и всесторонне. Пропаганде физической культуры, здорового образа жизни большое внимание уделялось в стенной печати. В ней была разработана и целая система самых разных спортивных соревнований по легкой атлетике, спортивным и подвижным играм, шахматам, футболу и зимним видам спорта.

Важность воспитания осанки.

Общественные движения, особенно сильные в Америке, коснулись и осанки. Так в начале XX века в США образовалась Лига осанки, и общество буквально захватил шквал советов и рекомендаций по развитию должного положения тела. Стали уделять внимание школьной мебели, появились инструкторы по физическому развитию. Специальные наборы инструментов позволяли учителям оценивать осанку школьников, десятки округов участвовали в программах осанки, включая тысячи детей. Тех, кто имел неправильную осанку или деформации скелета, направляли на специальные корригирующие занятия.Представители среднего класса Америки, например Джон Адамс, беспокоились об осанке и положении тела, дабы социальные отношения не нарушались недолжным, сгорбленным видом. На протяжении всего XIX века новые стандарты осанки стали частью ухода и воспитания детей, помогая им вырастать респектабельными гражданами. Правильная осанка связывалась с самодисциплиной. Врачи также поддерживали это движение, указывая, что корректная осанка необходима для крепкого здоровья. Во многих элитных школах осанке по-прежнему уделяется важное внимание. Должная осанка стала атрибутом не только аристократии, но и всего общества

Военная выправка.

Здоровая устойчивая осанка – это важный элемент профессиональной армии и сегодня. Воспитание и коррекция осанки традиционно входит в курс подготовки военнослужащих практически всех армий мира. Так, в боевом уставе США 1946 г. сказано “Хорошая осанка очень важна для солдата. Во-первых, солдата часто оценивают по его внешности – мужчина с хорошей осанкой более напоминает хорошего солдата, он более овладевает вниманием окружающих. Во-вторых, общепринятый психологический факт – хорошая осанка связана с хорошей моралью – человек с хорошей осанкой чувствует себя лучше и более уверен. Человек с плохой осанкой не может чувствовать себя так уверенно, именно поэтому у него формируется негативная и неудобная поза. В-третьих, хорошая осанка позволяет телу функционировать наиболее эффективно”.Кроме умения принять осанку, важно уметь ее сохранять. Гвардейцы Почетного караула ВВС США должны всегда держать осанку, иметь военную выправку, даже если перед их лицом появляется резиновый цыпленок, издающий громкие звуки. Тест на резинового цыпленка проводят инструкторы в школе Почетного караула ВВС США. Таким образом, они постоянно проверяют новобранцев на стойкость. В случае не прохождения «куриного» теста, если студенты засмеются или не будут стоять смирно, они заплатят штраф.

Заключение.

Обязательно работайте над осанкой – это важная часть гармоничного развития человека. Вам в этом поможет отличный онлайн-курс «Здоровая осанка», там же больше статей по теме осанки.