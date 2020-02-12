ГИБДД сможет ​аннулировать диагностические карты

Госавтоинспекция получит право аннулировать диагностические карты автомобилей, которые не проходили технический осмотр. Соответствующий законопроект разработало министерство транспорта России. Документ опубликован на портале правительства.

Минтранс предлагает внести изменения в правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением правительства РФ от 5 декабря 2011 года №1008.

Из текста законопроекта следует, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, которая выдается по итогам ТО, в случаях, если машина не проходила диагностику либо технический осмотр прошел с нарушением правил. Автоинспектор, следует из постановления, должен будет сообщить об аннулировании карты в страховую компанию. Кроме того, Госавтоинспекция должна будет решить вопрос с привлечением к ответственности оператора ТО.

Предполагается, что изменения вступят в силу в июне 2020 года. Согласно новому закону, процесс диагностики будут фиксировать на фото — три снимка (перед, во время и в конце процедуры). Кадры будет хранить МВД. 27 июля вступят в силу поправки в КоАП, согласно которым за езду на машине без ТО будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Нарушение смогут фиксировать камеры.

В случае, если диагностическую карту аннулируют, страховые компании обязаны отзывать полисы ОСАГО, заявил «Коммерсанту» гендиректор союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев. В то же время заместитель исполнительного директора российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов с ним не согласен. Он отметил, что страховщики не могут расторгнуть договор с клиентом в одностороннем порядке и потребуется обращение в суд.

Ранее МВД предложило ввести видеофиксацию прохождения техосмотра.