«АвтоВАЗ» выпустит уникальный пикап на базе Lada Granta

«АвтоВАЗ» может расширить линейку коммерческих и специальных автомобилей LADA новым однотонным пикапом на базе LADA Granta. Производством модели займется тольяттинское дочернее предприятие «АвтоВАЗа» – «ВИС-Авто». Об этом сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой на собственные источники.

Компания «ВИС-Авто», как стало известно «Автоновостям дня», специализируется на подобных машинах давно. Сейчас фирма выпускает бортовые платформы и фургоны на базе LADA Granta и внедорожника LADA 4×4, «паспортная» грузоподъемность которых составляет 780 кг и 690 кг соответственно.

Таким образом, новый пикап, способный увезти на себе до 1000 кг, может стать поистине уникальным предложением в сегменте. Для сравнения, даже УАЗ «Пикап» стоимостью от 855 тыс. рублей (за автомобиль 2020 года выпуска) может перевозить максимум 765 кг – на 235 кг меньше, чем будущая модель.

Найдут ли эти слухи реальное подтверждение, и если да, то когда, покажет только время.