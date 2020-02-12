Стала известна дата открытия второго шоурума Aurus в Москве

В первой половине 2021 года российский люксовый автобренд Aurus откроет в Москве второй фирменный шоурум. Новое демонстрационное пространство разместится в центре «Авилон Легенда» на Третьем транспортном кольце. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителя компании Aurus.

По словам источника, в новом шоуруме можно будет воочию познакомиться с седаном Senat и внедорожником Komendant, оценить возможности их индивидуализации, а также узнать условия покупки и обслуживания автомобилей Aurus.

Сейчас здание, где разместится новое демонстрационное пространство, находится в стадии строительства, его открытие запланировано на первую половину 2021 года.

Как сообщали «Автоновости дня», первый шоурум Aurus под эгидой компании «Панавто» открылся в конце августа прошлого года на первом этаже комплекса «IQ-квартал» в ММДЦ «Москва-Сити». Таким образом, «Авилон» станет вторым официальным дилером отечественной марки на территории России.

Прием заказов на седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700 начнется в середине февраля. Серийное производство седана в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) запустят в первой половине 2021 года, внедорожник Komendant планируется отправить «в серию» не раньше 2022 года.