Санкции подняли российский автопром

Экспорт легковых автомобилей в 2019 году превысил досанкционный уровень 2013—2014 годов в деньгах, несмотря на девальвацию рубля. Фактические поставки объемов тех лет пока не достигли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).

Так, в денежном эквиваленте экспорт легковушек из России в прошлом году оказался выше уровня 2013—2014 года на 23,6% и составил 1,6 млрд долларов. В натуральном выражении поставки выросли на 16,7% и достигли 109,4 тыс. машин, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 137,9 тыс., а в 2014 году – 127,5 тыс. единиц.

Экспорт грузовых автомобилей в штуках снизился до 14,6 тыс. единиц, но в деньгах вырос на 6,8% до 396,1 млн долларов. Спрос на грузовики, как отметили в РЭЦ, остается стабильным, а какие-то существенные изменения обычно происходят за счет больших разовых проектов.