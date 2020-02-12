Исторические данные, рассказывающие о настоящем происхождении праздника День святого Валентина

В современном мире День святого Валентина 14 февраля каждого года является праздником, во время которого все влюблённые пары напоминают друг другу о своих высоких чувствах. Однако многих людей интересует вопрос о том, что это торжество на самом деле собой представляет. Если углубиться в исторические данные, то можно понять, что День святого Валентина раньше имел не то значение, которое предают ему современные люди.

Связь Дня святого Валентина с Луперкалиями

Впервые День святого Валентина с древнеримским праздником плодородия и лихорадочной любви Луперкалии связал французский церковный историк в 17 веке. Он выдвинул гипотезу, согласно которой именно это древнее торжество было предшественником Дня всех влюблённых, который в современности отмечается 14 февраля ежегодно.

Согласно историческим данным, детская смертность в Древнем Риме была на высоком уровне. Каждая третья женщина рожала или мёртвое дитя, или у неё случался выкидыш.

Оракул выдвинул предположение, что женщин нужно телесно наказывать за то, что они не могут родить здорового ребёнка. Так праздник Луперкалии постепенно стал традиционным в Древнем Риме, и отмечался он ежегодно 15 февраля.

На святом месте в Древнем Риме 15 февраля собирались люди и приносили в жертву богам диких животных. После широкого пира мужчины раздевались догола, сдирали с животных шкуры, и отправлялась бегать по городу. Параллельно мужчины ударяли ими проходящих мимо женщин. В Древнем Риме считалось, что именно эти действия могут подарить дамам плодовитость, из-за чего представительницы слабого пола с удовольствием принимали удары.

Праздник 14 февраля и легенды о святом Валентине

Большинство современных людей согласно с гипотезой, связывающей День всех влюблённых 14 февраля с жизнью святого Валентина. Впервые легенды об этом человеке начали складываться в средневековье на территории Франции и Англии. Истории гласили, что святой Валентин, наперекор словам императора, тайно венчал влюблённые пары.

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Исторические данные рассказывают о том, что римский император Клавдий II во времена своего правления посчитал, что мужчины не должны иметь тесную связь с представительницами женского пола. Из-за того правитель издал указ, согласно которому все мужчины должны были посвятить жизнь только службе в армии.

После издания указа императора Рима девушки и мужчины больше не могли скреплять себя брачными узами. Однако на это повлиял святой Валентин, который был священником и врачом. Он решил втайне от правителя помочь влюблённым. По ночам святой Валентин скреплял мужчин и женщин узами брака.

Вскоре после начала деятельности святого Валентина, об этом узнал император Рима. Нарушителя приговорили к смертной казни, а в темнице он влюбился в дочь надзирателя Юлию. Перед смертью святой Валентин написал её письмо, в котором признавался в своих чувствах.

Казнь святого Валентина состоялась 14 февраля 268 года. Именно с этим историческим событиям связан современный праздник, согласно гипотезе.

Другие истории, рассказывающие о том, что за праздник День святого Валентина на самом деле

История праздника День святого Валентина 14 февраля сложна и многогранна. Некоторые народы связывают её с древнеримскими культами, некоторые же верят в романтическую историю о святом мужчине. Таких легенд существует очень много:

святой Валентин, распространивший православную веру, мог стать виновником смертей его последователей. Однако он предложил страже простить христиан в обмен на собственную жизнь. Перед казнью святой Валентин передал слепой девочке валентинку, которая исцелила её от недуга;

у святого Валентина был своё сад. Каждый вечер он дарил в нём гуляющим детям цветы, которые потом малыши должны были отдать своим родителям. Так святой призывал уважать старших.

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С Днём святого Валентина связано множество легенд, каждая из которых достойна внимания. Однако в современности люди 14 февраля уделяют больше времени не истории праздника, а своим вторым половинкам.

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