Травма не помешает сезону классик Себастьяна Лангевельда

Себастьяну Лангевельду (Sebastian Langeveld), упавшему на гонке Étoile de Bessèges и получившему перелом правой ключицы, была проведена операция. 35-летний нидерландский гонщик команды EF Pro Cycling, уверен, что успеет восстановиться до главных классик первой части сезона – Тура Фландрии и Париж-Рубэ-2020.

В 2017 году Лангевельд финишировал третьим на Париж-Рубэ, а в прошлом году внёс важный вклад в победу своего товарища по команде Альберто Беттиоля на Туре Фландрии-2019.

Себастьян Лангевельд: «Операция прошла отлично. Больше сказать по этому поводу нечего. Мне просто надо ждать, когда тело будет в порядке, чтобы снова начать тренироваться. Следующий шаг – шоссе. Может, это будет неделя или две. Надо посмотреть, как пойдёт восстановление. Сейчас мне просто надо отдохнуть и дать телу время.

Я абсолютно уверен в отношении приближающихся классик. Ситуация не идеальная, но это одно из тех обстоятельств, на которые ты не можешь повлиять во время процесса подготовки. Всю зиму я тренировался ради Фландрии и Рубэ. Сейчас просто одно из тех препятствий, с которым надо справиться. В данный момент это ключица, но могла быть простуда или что-то ещё. Меня поддерживает команда EF и Джонатан Воутерс как тренер. Мы сможем решить всё, составив очень хороший план».

Кевин Спрауc (Kevin Sprouse), врач команды EF: «На данном этапе Себастьян будет ориентироваться по ощущениям день за днём. Он вернётся к тренировкам, когда будет готов. Каждая операция и каждая травма – всё индивидуально».