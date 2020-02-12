Евгений Петросян пытался «откупиться» от Елены Степаненко миллиардом рублей

В 2018 году отечественный юморист и телеведущий Евгений Петросян развёлся с чётвёртой супругой Еленой Степаненко. По некоторым данным, артист пытался «откупиться» от жены «круглой» суммой в миллиард рублей. Сообщается, что в декабре 2017 года Евгений Петросян несколько раз перечислял Елене Степаненко суммы в 250-300 миллионов рублей, и в итоге «откуп» обошёлся артисту чуть больше чем в миллиард рублей. Предположительно, таким образом Евгений Ваганович пытался «договориться» с супругой о разводе без взаимных претензий, однако этого ему так и не удалось. По данным журналистов, на счету, с которого юморист перечислял деньги Степаненко, на текущий момент осталось ещё около 2-х миллиардов, пишет «Teleprogramma».

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Пару месяцев назад появилась информация о тайной свадьбе Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. По слухам, именно ради отношений с новой возлюбленной юморист расстался с супругой, но пара до сих пор не комментирует «циркулирующие» вокруг них «теории» поклонников и прессы.