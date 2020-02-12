Возлюбленная Ивана Телегина: «Любовь – это представить, что он не только хороший спортсмен»

Новая возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина Мария Гончар в разделе Stories аккаунта Instagram показала вкладыш от жвачки Love is. Многие фолловеры пришли к выводу, что таким образом бизнеследи намекнула на искренние чувства к спортсмену. После расставания с Пелагеей Ивана Телегина замечают в компании новой возлюбленной и, по слухам, ею является Мария Гончар. Официально пара не комментирует отношения, но несмотря на это, многочисленные фолловеры всё же видят «намёки» на роман. Так, вкладыш, на котором «трактуется», что такое любовь, посчитали признанием Гончар в чувствах к хоккеисту. Поэтому подписчики практически уверены, что влюблённые счастливы в новых отношениях, и у них сейчас «романтический» конфетно-букетный период.

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Несколько месяцев назад начала появляться информация о расставании Пелагеи и Ивана Телегина. Позже певица в соцсети подтвердила её, рассказав, что они с мужем не живут вместе, а ради дочери Таисии решили развестись цивилизованно, но о причинах, подтолкнувших их к такому шагу, бывшие супруги подробно не рассказывают.