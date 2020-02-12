ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс предложил разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту автомобиля, если выяснится, что он не проходил техосмотр, либо прошел его с нарушениями. Соответствующий проект изменений в правила прохождения ТО опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, в случае аннулирования диагностической карты инспектор должен будет сообщить об этом страховой компании и «решить вопрос» о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего подобное нарушение.

Действия самих страховщиков в проекте не прописаны, но, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов, со своей стороны они должны будут аннулировать полис, оформленный на непрошедший техосмотр автомобиль. Изменения в законодательство, которые дадут им такое право, ожидаются в ближайшее время.

Как сообщает «Профиль», право аннулировать диагностические карты ГИБДД получит 8 июня 2020 года. В этот же день вступит в силу новый закон о техосмотре, по которому операторов ТО обяжут трижды фотографировать проходящие техосмотр автомобили: до, во время и после процедуры. Все снимки будут передаваться в «облачное хранилище» МВД.

Предполагается, что новый закон о техосмотре исключит возможность покупки диагностических карт без предоставления автомобиля. По оценкам Минэкономики и независимых экспертов, так сегодня поступают около 80% автовладельцев.