В январе Lada Vesta вошла в ТОП самых популярных автомобилей Москвы

Впервые с 2018 года LADA Vesta вошла в ТОП-10 самых продаваемых легковых автомобилей в Москве по итогам января и заняла в нем девятое место. При этом Volkswagen Polo, показавший самые высокие продажи в 2019 году, опустился на восьмую строчку, уступив лидерство KIA Rio. Об этом сообщает «АвтоСТАТ».

Тройку лидеров столичного рейтинга в январе 2020 года составили корейские KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. На KIA Rio остановили свой выбор 693 москвича (+7,3%), седан Solaris выбрали 645 человек (+64,5%), а кроссовер Creta – 543 (+15,8%).

Далее следуют три «японца»: кроссовер Nissan X-Trail (413 ед.; +27,5%), седан Toyota Camry (397 ед.; +12,1%) и кроссовер Nissan Qashqai (393 ед.; +66,5%).

В десятке самых продаваемых легковушек Москвы по итогам января 2020 года также оказались Volkswagen Tiguan (371 ед.; +17,4%), Volkswagen Polo (333 ед.; -43,9%), LADA Vesta (317 ед.; +66%) и Skoda Octavia (316 ед., -21%).