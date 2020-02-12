Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России

Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном. Обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.

Выходит, что новый KIA Mohave появится на российском рынке в двух вариантах компоновки салона – с посадочной формулой «2+3+2» и «2+2+2». Технически они отличаются только снаряженной массой и максимально допустимой нагрузкой на осях.



Интерьер KIA Mohave. Фото KIA

Во всех версиях внедорожник оснастят безальтернативной V-образной «турбошестеркой» мощностью 249 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В Южной Корее новый Mohave продается с сентября 2019 года. В России новинка должна появиться уже в этом году. Тем более что недавно, как сообщали «Автоновости дня», автомобиль прибыл на сертификацию в Москву.