Люди будут страдать от засухи, наводнений и пожаров: ученые представили негативный прогноз для Европы

Согласно выводам Европейского агентства по окружающей среде, будущее у Европы в плане климатической обстановки очень печальное. Повышение температуры приведет к тому, что люди будут спасаться от жары, наводнений и пожаров, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Повышение уровня воды станет причиной того. Что под водой на 90% окажется город Халл в Британии, а другие пять городов страны будут затоплены наполовину.

Наводнения настигнут города в Голландии, например Гаагу, Роттердам и Лейден. Это случится, если температура возрастет на 4-6°С. Испания, Португалия и Франция столкнутся с опустыниванием: число засух увеличится в 2,5 раза.

Значительное повышение температуры станет причиной серьезных лесных пожаров, которые в Швеции происходят ещё с 2018 года. Риск пожаров достигнет максимального значения на юге Германии, Балканах, Северном полярном круге и всей Франции.

В центральных и восточных частях Европы осенью и зимой участятся на 35% проливные дожди. Как отметили специалисты, перечисленные негативные изменения произойдут уже к концу столетия.