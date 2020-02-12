У астероида, пролетевшего мимо Земли, обнаружили спутник

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mavit
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У астероида, пролетевшего мимо Земли, обнаружили спутник

Недавно мимо земного шара пронёсся довольно крупный астероид 2020 BX12, который, как оказалось, имеет спутник. Космическое тело диаметром около 450 м. имело скорость 90 000 км/ч, подлетело оно к нам на расстояние 4,3 млн км, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Учёные из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико определили, что тело перемещается не в одиночку. Размер его спутника составил 70 метров. Один оборот вокруг главного «камешка» занимает примерно двое суток. Отдалён спутник от 2020 BX12 на 360 м.

Стоит отметить, что наличие «луны» у астероида – дело обычное. Большинство тел в главном поясе астероидов перемещаются с «напарниками». У объектов, которые находятся недалеко от Земли, спутник имеется примерно у 60 из 16,4 тыс.Тело 2020 BX12 было отнесено к аполлонам. Это группа околоземных астероидов с орбитами, которые пересекают земную с внешней стороны. «Камешек» в июне приблизится к Марсу. Следующее сближение с земным шаром состоится в 2022 и 2024 годах.