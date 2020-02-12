Землю накроет мощная магнитная буря: когда ждать удара

За февраль и март случится несколько магнитных бурь, которые могут оказать негативное влияние на ваш организм. Явления будут происходить волнами, одно окажется особенно мощным: буря пошатнет здоровье многих людей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Первое событие состоится уже 17 февраля, затем последуют дни спокойствия. Новую геомагнитную бурю стоит потом ждать 26 числа. Все они будут достаточно сильными, но не рекордными.Наибольшую опасность будет представлять геомагнитная буря 4 марта. Она станет самой мощной в феврале. 5 числа влияние будет ощущаться, но не так остро. Наибольший вред магнитные бури представляют для метеочувствительных людей, а также людей с хроническими заболеваниями. Часты случаи, когда начинался рецидив именно в дни бурь или после них. Особенно внимательными следует также быть гражданам с проблемами сердца и сосудов. Рекомендуем носить с собой аптечку, а еще лучше – по возможности оставаться дома. Отмените долгие поездки, меньше конфликтуйте, уменьшите физические нагрузки.Здоровые люди в дни метеоударов могут ощущать апатию, подавленность и головные боли. Это не самое удачное время стоит просто переждать.