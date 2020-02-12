Скільки за рік заробив ексочільник Ковельського МТМО

Дві квартири, землю, будівлю пилорами та чималу зарплату задекларував у 2019 році уже колишній головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук.

Нагадаємо, головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук більше не керує медичним закладом. Він очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Олег Самчук має дружину Уляну, доньку Анастасію, двох синів — Олега і Романа.

У власності Самчука є три земельні ділянки (342, 124 та 2069 «квадрати») у Ковелі та селі Дубове. Також ексочільник МТМО володіє двома квартирами у Ковелі на 164,5 та 126,4 метра квадратних. Має Самчук також гараж і будівлю пилорами у Ковелі. У власності його дружини — квартира, гараж, дві земельні ділянки, магазин та об’єкт житлової нерухомості.

Цікаво, що Олег Самчук не задекларував жодного транспортного засобу. Натомість його дружина керує TOYOTA RAV4 2016 року випуску.

За рік роботи у Ковельському МТМО ексочільник медзакладу заробив 813 602 гривні, тобто в середньому майже 68 тисяч гривень на місяць. Уляна Самчук отримала у медзакладі 30 265 гривень зарплати, 34 220 гривень соціальних виплат, 24 000 гривень доходу від надання майна в оренду.

На рахунку у банку Олег Самчук тримає 41 099 гривень.